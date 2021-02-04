Какие изменения затронут кошельки смолян в 2021 году?

Что год грядущий нам готовит? Предсказать трудно. Мы все надеемся на лучшее, в том числе и на порядок в наших денежных вопросах. Для этого хорошо бы знать о нововведениях в финансах, которые, так или иначе, повлияют на кошельки жителей Смоленской области. Об этом нам рассказал управляющий региональным отделением Банка России Андрей Игнатенков.

Инвесторов-граждан защитят.

Для того, чтобы обезопасить людей, которые не обладают специальными знаниями в инвестировании, принят закон о защите розничного инвестора. Банк России уже выступил с рекомендацией финансовым организациям не продавать людям сложные финансовые инструменты. Так, в частности, страховщикам, а также их агентам не следует предлагать гражданам, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на рынке инвестиций, некоторые страховые продукты с инвестиционной составляющей. В первую очередь речь идет об инвестиционном страховании жизни (ИСЖ) и отдельных видах договоров накопительного страхования жизни (НСЖ).

Есть еще одно нововведение в помощь начинающим частным инвесторам без статуса квалифицированного инвестора. Ранее брокеры раскрывали только свои тарифы о брокерском обслуживании. С 1 января 2021 года они обязаны давать детальную информацию по сделке: сообщить о текущих ценах на покупку и продажу выбранных финансовых инструментов, о вознаграждении брокера и о дополнительных расходах. «Например, предоставить информацию о налогах при вложении в иностранные ценные бумаги», – комментирует Андрей Игнатенков. Способ предоставления данных может быть любой, но информация должна быть изложена понятно и доступно, чтобы даже неопытный инвестор смог в ней быстро разобраться. «Если брокер не проинформирует клиента, а финансовая операция принесет убытки, инвестор сможет потребовать возмещения потерь, в том числе через суд», – отмечает он. – А самим гражданам нужно быть бдительными, осознанно принимать решение об инвестировании и остерегаться мошенников и плохих советников».​

Кредитные истории теперь хранят 7 лет

С 1 января 2021 года срок хранения информации о кредитах и займах человека в бюро кредитных историй (БКИ) сокращается до семи лет. Для каждого договора время будет отсчитываться отдельно.

«Ранее БКИ должны были хранить полную кредитную историю человека в течение 10 лет с того момента, как в нее внесли последнюю запись. Таким образом, если человек одалживает деньги в банках, МФО и кредитных потребительских кооперативах (КПК) чаще, чем раз в 10 лет, то кредиторы получали информацию обо всех его долгах, в том числе очень старых. Из-за давних просрочек человеку могли отказать в новом кредите, даже если за последнее время его финансовая дисциплина улучшилась», – рассказывает Андрей Иванович.

Новый закон меняет ситуацию в пользу заемщиков. Если человек допускал просрочки, но более семи лет назад полностью погасил кредит, то информация об этом долге исчезнет из кредитной истории.​

НПФ раскроют информацию об инвестировании.

С июля 2021 года все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны будут отчитываться, в какие именно ценные бумаги и проекты они вкладывают деньги. Эти данные будут публиковаться на официальных сайтах НПФ.

«Раньше фонды сами решали, раскрывать эту информацию или нет. Однако с прошлого года взят курс на открытость НПФ. Их обязали показывать на своих сайтах структуру инвестиционного портфеля: какую долю в нем составляют акции, облигации и другие инвестиционные инструменты. А также рассказывать, сколько процентов они начислили своим клиентам по итогам года и насколько в среднем проиндексировали выплаты тем, кто уже получает пенсии», – объясняет эксперт.

Информацию о доходности фонды публикуют раз в год до 31 марта, об индексации – до 1 августа. Ссылки на материалы о доходности и структуре инвестпортфеля будут размещаться на главных страницах сайтов. Эти отчеты должны быть доступны всем пользователям в течение 10 лет.

Микрозайм дадут только по справке о доходах

Очередным этапом в регулировании микрофинансового рынка станет обязанность МФО с 1 октября 2021 года требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход.

Раньше это не касалось займов меньше 50 000 рублей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог. Достаточно было информации о доходе, которую заемщик сам указывал в анкете.

«По справке о доходах заемщика МФО рассчитывают показатель его долговой нагрузки (ПДН). Высоким считается уровень ПДН более 50%, – обращает внимание управляющий. – Показатель этот можно рассчитать самостоятельно. Это отношение среднемесячных платежей по всем кредитам и займам, которые у вас уже есть и которые вы еще хотите оформить, к вашему среднемесячному доходу. Полученный результат нужно умножить на 100».

МИР примут к оплате даже в небольших магазинах

С 1 марта 2021 года даже маленькие магазины будут обязаны принимать карты национальной платежной системы «Мир». Сейчас платежи по карте должны принимать торговые точки и интернет-магазины с годовым оборотом от 40 млн рублей. С 1 марта 2021 года порог понизят до 30 млн рублей, а с 1 июля – до 20 млн. Кроме того, с 1 ноября 2021 года оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-агрегаторы – магазины, которые объединяют на своем сайте предложения разных продавцов.

К середине осени прошлого года жителям региона было выдано более 500 тыс. карт «Мир». Нововведение расширит возможности использования карт МИР. Однако уже сейчас созданная инфраструктура позволяет активно пользоваться этими платежными картами. По данным на 1 октября прошлого года в Смоленской области действовало порядка 22,4 тыс. терминалов, а также более 1 тыс. банкоматов для обслуживания карт. Количество электронных терминалов в организациях торговли и услуг Смоленской области превысило 21 тыс. штук, – делится информацией Андрей Игнатенков.

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