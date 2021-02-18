Вы еще не отправили Вашу работу на VII фотоконкурс РГО «Самая красивая страна»? Прием работ в самом разгаре!

Подать свои снимки можно на сайте https://photo.rgo.ru до 5 апреля 2021 года в 10 номинациях. Главный приз в каждой – 250 000 рублей. В этом году мы постарались сделать номинации еще интереснее, а оценку работ – прозрачнее. Внесли изменения в лицензионное соглашение конкурса. Но обо всём по порядку.

Впервые в этом году в конкурсе соревнуются не только фотографии, но и видео. Мы предлагаем участникам снять короткие (до трёх минут) ролики и рассказать о том, как появился конкурсный кадр или серия кадров (серии из 4-10 снимков принимаются в номинации «Фотопроект»). Видео можно снять в жанре live-репортажа или любом другом. Важно, чтобы в ролике раскрывалась история конкретной работы. Лучшее видео мы отметим специальным призом «За кадром».

Традиционно в номинациях произошла небольшая ротация. Так, в конкурсе этого года нет номинаций «Подводный мир», «Энергия воды», «Макромир». Но это не значит, что фотографии водной стихии и макромира не смогут участвовать в конкурсе. Наоборот, мы постарались сделать так, чтобы у участников была возможность выбрать наиболее подходящую номинацию для своей работы.

Теперь подводные снимки и фотографии водной стихии во всех её проявлениях – от красоты летних дождей и мощи водопадов до разрушительной силы наводнений, штормов и ледоходов, принимаются в новой номинации «Магия воды». Кадры, на которых главным объектом выступают обитатели рек, морей, озёр и океанов, можно прислать в «Дикие животные». Снимки с животными — представителями макромира также состязаются в номинации «Дикие животные». А все прочие кадры макромира, создающие эмоционально-ассоциативные образы и природные арт-объекты, оцениваются в «Искусстве дикой природы (арт-фото)» — мы специально вернули эту номинацию.

Изменилась и номинация «Живой архив». Напомним, что в ней мы предлагаем фотографам повторить архивные снимки XIX — первой половины XX века. В этом году можно не только выбрать архивное фото из нашего списка, но и загрузить и повторить снимки из собственных семейных архивов.

Кроме фотографий из Научного архива РГО и Российского государственного архива кинофотодокументов номинацию составляют 150 снимков Сергея Прокудина-Горского — основоположника цветной фотографии в России, члена Императорского Русского географического общества и автора первого цветного «фотопортрета» Российской империи. Предлагаем повторить его снимки 1906–1916 годов, вместе узнать, как за прошедшее время изменилась наша страна. А поскольку Прокудин-Горский фотографировал в основном летом, то на текущий конкурс – до 5 апреля 2021 года – можно прислать зимнюю версию снимка, не дожидаясь подходящего времени года. Этим летом вы можете вернуться на то же место и повторить кадры Прокудина-Горского точь-в-точь, в максимально похожих условиях, в которых сделан первоисточник, и подать их на следующий – VIII фотоконкурс. Мы планируем сохранить номинацию «Живой архив» и представленные в ней фотографии Прокудина-Горского.

И это ещё не всё.

Мы вручим Приз зрительских симпатий и специальные призы от РГО и партнёров конкурса. Так, банк ВТБ учредил приз «Заповедная Россия» — за лучший кадр, сделанный в заповедниках и нацпарках. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко выберет лучшую фотографию, отражающую жизнь в российской глубинке, и вручит приз «Россия в лицах старшего поколения».

О том, что нового появилось в системе оценки и лицензионном соглашении конкурса, расскажем в нашем следующем письме. Свои вопросы Вы можете задать через форму обратной связи на сайте https://photo.rgo.ru.

Будем рады увидеть Ваши работы на конкурсе!

С уважением, организаторы фотоконкурса «Самая красивая страна»