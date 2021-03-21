«А годы летят…»

Свой юбилей встретила на сцене Дворца культуры в воскресенье, 21 марта, одна из ярких и талантливых солисток нашего города – Елена Мацуцина.

В ответ на вопрос ведущей, Светланы Самойловой, о том, что она любит больше всего, Елена Григорьевна призналась, что любит этот мир, добрых людей, которым добром отвечает на добро, любит… хорошо покушать. Дочь сапожника и медицинской сестры, рано ушедшей из жизни и оставившей детей сиротами, она пошла по стопам матери и старшей сестры. Однако ее жизнь была бы неполной без песни. Зал рукоплескал исполнительнице русских народных, казачьих песен, исполненных уроженкой станицы Каневской Краснодарского края удивительно мощно и талантливо. По признанию Елены, в детстве, делая уроки, она заслушивалась, бывало, стоящим на этажерке радио, когда из репродуктора звучали песни в исполнении Ольги Воронец, Людмилы Зыкиной.

В 1998 году Мацуцина приехала с семьей в Сафоново. Во Дворец культуры пришла по просьбе мужа, который любил слушать песни в ее исполнении. За эти годы исполнительница заслужила признание и любовь слушателей, выступая на многих сценических площадках как в районном центре, так и во многих селах района.

О том, что харизматичной и талантливой солистке не занимать таланта и признания публики, говорила на юбилейном вечере директор Сафоновского городского культурного центра Нина Снытина. Солисты ДК, образцовый танцевальный коллектив «Ритм» поздравляли Елену Григорьевну – человека неуемной энергии, готовой к новым творческим начинаниям.

На концерт Елены Мацуциной пришла близкая ей по духу Майя Шилова, написавшая стихи к шести песням, вошедшим в репертуар исполнительницы. Автор музыки, Сергей Глазков, также выступил на концерте. Его сменил на сцене добрый друг Елены Григорьевны, входивший в группу авторской песни «Планета-67», в составе которой выступала и Мацуцина.

В 2018 году, когда в Сафонове был создан ансамбль казачьей песни «Кумушки», в него вошла и Елена Григорьевна. Ансамбль выступал во многих городах Смоленщины, в воинских частях, в реабилитационном центре. Песни «При лужке», «Конь», «Вишня» на юбилейном концерте в ДК публикой были приняты на «бис».

Елена Григорьевна – мама двух сыновей, бабушка трех внуков. Она окружена друзьями, которые ценят ее готовность поддержать в трудную минуту, а также присущие ей душевность, талант. Когда поет Елена Мацуцина, она ведет за собой слушателей, овладевая их душами.

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.