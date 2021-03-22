Участник предварительного голосования

Депутат Государственной Думы от Смоленской области, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров подал заявление для участия в предварительном голосовании «Единой России».

Участник предварительного голосования

Артём Викторович отметил, что «Единая Россия» — единственная партия в нашей стране, которая использует такую открытую и зарекомендовавшую себя процедуру, как предварительное голосование. Оно дает возможность партии определять будущих кандидатов на основании мнения граждан. При этом участие в голосовании за будущих кандидатов может принять любой человек, обладающий правом голоса.

Предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая. Жителям области предстоит выбрать, кто будет представлять Смоленщину от Партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года.

Смоленское региональное отделение Всероссийской политической Партии «Единая Россия»