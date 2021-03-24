Выборы – 2021

В Смоленске на базе областной Общественной палаты прошел круглый стол, за которым собрались члены Регионального общественного штаба по наблюдению за выборами -2021 и представители политических партий

Заместитель председателя региональной избирательной комиссии Илья Чурынин напомнил, что 19 сентября, в Единый день голосования в Смоленской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ, а также в некоторых муниципальных образованиях состоятся выборы в органы местного самоуправления. В частности, выборы депутатов Совета депутатов Сафоновского городского поселения.

Илья Валерьевич напомнил, что зарегистрированные кандидаты (их доверенными лица) могут назначать своих наблюдателей, которым предстоит следить за ходом голосования. Также наблюдатели могут быть назначены избирательными объединениями (выдвинувшими зарегистрированного кандидата или зарегистрировавшие список кандидатов), субъектами общественного контроля соответствующего субъекта РФ. Субъект назначения наблюдателей вправе назначать в каждую участковую избирательную комиссию не более 2 наблюдателей, причем одно и же лицо не может быть назначено наблюдателем более чем в 1 избирательную комиссию.

Не могут быть наблюдателями должностные лица, депутаты, главы местных администраций, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением тех из них, чьи полномочия были приостановлены.

Член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Смоленской области, руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами-2021 Марина Проскурнина рассказала более подробно о подготовке наблюдателей. Всероссийская масштабная программа по обучению преподавателей и наблюдателей была разработана Ассоциацией «НОМ» совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ. Программа включает в себя 56 семинаров, которые пройдут по всей стране. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму. Около 2500 из них – будут подготовлены в Смоленской области.

Немного о работе регионального штаба по наблюдению выборами рассказала заместитель председателя штаба Светлана Парфенова.

Она подчеркнула, что работа штаба не предусматривает лишь дежурство в единый день голосования на участках и подготовку наблюдателей. «Это большая работа, которая уже начата. При подготовке к выборам возникают разные вопросы — люди обращаются, интересуются. Причем мы – не избирком, штаб – общественная площадка и тот центр, который поможет быть услышанным и поможет решить многие вопросы оперативно».

Светлана Парфенова напомнила, что в составе штаба функционирует несколько групп. В том числе мониторинговая, которая отсматривает обращения в соцсетях. Для обеспечения обратной связи заработал пресс-центр штаба, на базе которого функционирует телефон «горячей линии» штаба 8-920-315-08-04, на который смоляне могут оставлять свои предложения, замечания и жалобы задавать вопросы и получить консультации.