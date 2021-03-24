Предотвратите пал травы

Под влиянием весеннего тепла постепенно сходит снежный покров, обнажая высохшую прошлогоднюю траву. Таким образом в нашем регионе в весенний период возрастает количество пожаров, связанных со сжиганием населением сухой травы и мусора, а также увеличивается риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора доставляет немало хлопот пожарной охране. Как показывает практика, в большинстве случаев единственным источником палов сухой травы является человек. Чтобы не возник риск пожара, сухая трава на придомовом и садовом участке должна быть заблаговременно скошена и убрана. Граждане, допустившие нарушение требований пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с российским законодательством.