Прокурор ведет прием

САФОНОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО 31 МАРТА 2021 с 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ ПРОКУРОРОМ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КАРАПЕТЯНОМ С.Э., УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, РУКОВОДИТЕЛЕМ СУ СУК РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
При необходимости прием БУДЕТ ПРОВЕДЕН В ПОМЕЩЕНИИ САФОНОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 23, Г. САФОНОВО, СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ВИДЕОСВЯЗИ. ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ ИЛИ ИНОЙ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ САФОНОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ).
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