Комфортная городская среда: Выбираем для себя

– Благоустройство дворовых и общественных территорий началось в 2017 го-

ду в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сафоново активно включилось в программу. За четыре года благоустроены десятки дворовых территорий, где появились аккуратные тротуары и асфальтированные проезды, удобные стоянки для автотранспорта, урны и лавочки, фонари. Украшением города стали скверы Центральный, Школьный и «Сказка». Теперь там не только детские игровые комплексы, но и уличные тренажеры, спортивные площадки, уютные уголки спокойного отдыха, цветники и зеленые газоны. Огромную роль в реализации программы «Формирование современной городской среды» играет максимально широкое участие граждан в процессе создания и обсуждения проектов, в рейтинговом голосовании. Мы уже знаем, что по нашему волеизъявлению в этом году предстоит выполнить работы в сквере воинов-интернационалистов. Это наша память и благодарность тем, кто положил свои жизни за наше счастье жить под мирным небом.

При голосовании за парк Южный нельзя остаться в стороне, ведь мы сами будем выбирать свое будущее.

Светлана Барышева, начальник ремонтно-хозяйственного участка

АО «Гидрометприбор»