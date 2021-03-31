ТРАНСПОРТ ПОД УЧЁТ

Покупка-продажа автомобилей, их регистрация и учет, проведение экзаменов и выдача удостоверений – это далеко не полный перечень функций отдела по регистрационно-экзаменационной работе государственной инспекции безопасности дорожного движения. Судя по количеству транспорта на наших дорогах, собранные в этой статье ответы на самые часто задаваемые вопросы вызовут живой интерес читателей газеты. Разъясняет начальник отдела № 6 МРЭО ГИБДД Алексей Александрович МУРАВЬЕВ.

– Каков срок действия результатов осмотра транспортного средства?

– Он составляет 30 дней со дня проведения осмотра.

– На чье имя можно регистрировать транспортное средство, принадлежащее физическому лицу младше 16 лет?

– На имя одного из родителей, усыновителей либо опекунов

(попечителей).

– Какие документы необходимо предоставить в регистрационное подразделение при снятии с государственного учета транспортного средства, принадлежащего физическому лицу, после утилизации?

– Заявление, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки (при их наличии), а также свидетельство (акт) об утилизации, подтверждающий факт уничтожения транспортного средства.

– Каков размер государственной пошлины при регистрации нового транспортного средства?

– Он составляет 2850 рублей при предоставлении паспорта транспортного средства на бумажном носителе и 2500 рублей при оформлении электронного паспорта транспортного средства. А если заявитель хочет закрепить на вновь приобретенное транспортное средство государственные регистрационные знаки, находящиеся на хранении, – 850 рублей при предоставлении паспорта транспортного средства на бумажном носителе и 500 рублей при оформлении электронного паспорта транспортного средства.

– Сохранение государственного регистрационного номера осуществляется на основании соответствующего волеизъявления владельца транспортного средства, за которым оно было зарегистрировано. Это условие отображается в заявлении о проведении регистрационного действия, в результате которого номер высвобождается. Каков срок сохранения государственного регистрационного номера?

– Один год со дня проведения регистрационного действия, в результате которого он был сохранен, либо со дня прекращения государственного учета транспортного средства. Если последний день срока хранения государственного регистрационного номера приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий.

– За какое время до истечения срока действия российского национального водительского удостоверения можно произвести его обмен?

– По желанию заявителя это можно сделать в любое время до истечения срока действия водительского удостоверения. В случае предъявления заявителем медицинского заключения водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет.

– Необходима ли замена российского национального или международного водительского удостоверения в случае изменения фамилии?

– Конечно. Если содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца меняются, оно становится недействительным и подлежит аннулированию.

– Какие документы предоставляются для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения?

– Заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; медицинское заключение; российское национальное водительское удостоверение (при наличии); документ, подтверждающий прохождение в установленном порядке соответствующего профессионального обучения; письменное согласие законных представителей, когда заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет.

– Какие документы требуются для замены национального и международного водительских удостоверений?

– В первом случае – заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; медицинское заключение; российское национальное водительское удостоверение. Во втором – заявление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; российское национальное водительское удостоверение; фотография размером 35*45 мм, выполненная в черно-белом или цветном изображении на матовой бумаге.