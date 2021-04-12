12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики

Уважаемые сафоновцы!

Всемирный день авиации и космонавтики – это праздник не только космонавтов, лётчиков и всех, кто с этим связан. Это праздник всего мирового сообщества, а, значит, и наш с вами тоже.

Каждый год в этот день мы вновь испытываем чувство особой гордости за свою страну и восхищаемся славной историей отечественной космонавтики, богатой именами выдающихся ученых, конструкторов, испытателей и производственников.

В этот день мы вспоминаем наших земляков: Юрия Алексеевича Гагарина, совершившего беспримерный полет в околоземном пространстве, став первым космонавтом планеты, Иванова Леонида Георгиевича – летчика- испытателя, космонавта- испытателя Центра подготовки Ю.А.Гагарина.

Благодаря опыту предшественников, преемственности поколений российских авиапромышленников и ракетостроителей, наше государство и сегодня остаётся впереди, и стремится вывести наш авиакосмический комплекс на качественно новый этап развития.

В этот праздничный день от всей души желаем всем жителям района крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, счастья и воплощения в жизнь всех ваших планов!

Александр ЛАПИКОВ, Глава МО «Сафоновский район»,

Анна ЗАХАРОВА, председатель Сафоновского районного Совета депутатов.

Коллектив газеты «Сафоновская правда» также поздравляет всех вас с Днем космонавтики, с 60-летием полёта первого человека в космос!