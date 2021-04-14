С максимальным приближением



Сафоновские спортсмены стали победителями открытого областного чемпионата по бочче среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он прошел в смоленском Дворце спорта «Юбилейный». За победу сразились спортсмены из Минска, Брянска, Воронежа, Смоленской области.

Напомним, бочча – спортивная игра на точность, принадлежащая к семье игр с мячом, близкая к боулингу, паралимпийский вид спорта. В игре используют 12 кожаных мячей (весом 275 грамм и окружностью 270 мм) и один стартовый мяч «джекбол». Цель игры – при броске приблизить свой мяч к «джекболу» как можно ближе по отношению к снаряду соперника. Игроки производят броски только сидя на колясках в своих боксах.

Организаторами соревнований стали Смоленская региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» и СОГБУ «Центр адаптивной физической культуры Смоленской области». Главным судьёй выступил Евгений Билик.

Сафоновскую команду представляли Евгений Павлюченков, Сергей Тимошенков, Карина Гладких, Егор Егоров.

Двое из них – Евгений Павлюченков и Сергей Тимошенков – стали чемпионами в своих классах.

Поздравляем сафоновцев с успехом и желаем дальнейших побед.

Дмитрий КУЛАКОВ