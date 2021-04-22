Благоустройство зависит от нас

Город – это наш общий дом. Каким он будет, зависит от нас. Соблюдение правил благоустройства, культурное проведение досуга, озеленение – всё это залог чистоты и порядка, комфорта и уюта.

Вот уже не первый год на территории Сафоновского городского поселения реализуется замечательный проект «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого преображаются придомовые территории и места массового пребывания людей.

Принимать решение о том, какие объекты благоустраивать и как должны выглядеть обновлённые пространства предлагается самим гражданам. Ведь жители города как нельзя лучше знают, каким должен быть наш город и какие объекты стоит разместить в парковых зонах.

Одним из объектов, за благоустройство, которого проголосовали жители, стала парковая зона по ул. Мира (парк Южный). Данная территория вовсе не случайно пользуется популярностью среди местных жителей, ведь она многие годы была центром семейного отдыха, местом досуга, где можно было покататься на качелях, поплавать на катамаранах и лодках на озере, погулять в уютном зелёном парке.

Привести в порядок данную территорию предполагается в три этапа. Первый этап – 2022 год. Для того, чтобы сделать отдых местных жителей более комфортным, здесь планируется обустроить пешеходные дорожки, избавиться от мусора, привести в порядок зелёную зону, установить фонари, урны и скамейки, арт-объекты и многое другое.

В настоящее время нам всем вместе предстоит выбрать один из дизайн-проектов благоустройства. Рейтинговое голосование начнется в понедельник, 26 апреля, и продолжится до 30 мая на портале Госуслуг. Сделать свой выбор смогут все желающие старше 14 лет. Для помощи в проведении голосования будут работать волонтёры.

Дорогие жители! Прошу вас принять активное участие в голосовании и выбрать, как будет выглядеть парковая зона по ул. Мира (парк Южный)!

Мне очень приятно, что в нашем городе много людей неравнодушных к тому, какими будут наши дворы, наши скверы и парки, каким будет наш родной, любимый город. Искренне хочется поблагодарить сафоновцев за их неоценимый вклад в развитие и благоустройство города.

Пусть участие каждого из нас в судьбе родного города станет примером общей ответственности за будущее городского поселения и района в целом. Только благодаря совместной и открытой заботе наши дети и внуки будут жить в чистом, зеленом и, главное, достойном уважения городе.

Светлана ШАПОВАЛОВА,

Глава Сафоновского городского поселения