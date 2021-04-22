Решением Сафоновского районного суда Смоленской области бездействие Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области признано незаконным

Исполняющий обязанности Сафоновского межрайонного прокурора обратился в суд с административным иском о признании незаконным бездействия Совета депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, выразившегося в не рассмотрении обращения исполняющего обязанности Губернатора Смоленской области от 21 декабря 2020 года, а также о возложении обязанности в течение 10-ти дней со дня вступления решения суда в законную силу рассмотреть указанное обращение.

В обоснование заявленных требований прокуратура указала, что в ходе проведенной проверки в части соблюдения главами органов местного самоуправления законодательства о противодействии коррупции в адрес Губернатора Смоленской области направлена информация о рассмотрении вопроса об инициировании процедуры удаления главы муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в отставку в соответствии с требованиями ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». В свою очередь, исполняющий обязанности Губернатора Смоленской области направил в Совет депутатов Издешковского сельского поселения обращение о внесении инициативы об удалении главы Издешковского сельского поселения в отставку.

Вместе с тем, Совет депутатов рассмотрение вышеназванного решения отложил, поскольку исполняющий обязанности Губернатора Смоленской области, по мнению ответчика, не является высшим должностным лицом Смоленской области, одновременно решив вернуться к рассмотрению вопроса об удалении главы муниципального образования в отставку после получения официального обращения Губернатора Смоленской области в Совет депутатов.

Суд, основываясь на положениях норм Федерального закона от 06 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, Устава Смоленской области, пришел к выводу о том, что на период болезни или отпуска Губернатора Смоленской области, предполагающий отсутствие высшего должностного лица субъекта в какой-то период времени, его обязанности, за исключением перечисленных в законе прав, вправе осуществлять исполняющий обязанности губернатор области, что не исключает исполнение его обязанностей во всех иных случаях, включая командировку. Следовательно, оспариваемое ответчиком обращение исполняющего обязанности Губернатора Смоленской области от 21 декабря 2020 года подписано исполняющим обязанности губернатора области в пределах предоставленных ему полномочий.

В этой связи, рассмотрение инициативы депутатов представительного органа муниципального образования или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) об удалении главы муниципального образования в отставку должно было быть осуществлено представительным органом муниципального образования в течение одного месяца

со дня внесения соответствующего обращения. Действующее законодательство в области местного самоуправления не устанавливает ограничений по отложению рассмотрения того или иного вопроса, вынесенного на обсуждение представительного органа, однако такое отложение в системе действующего законодательства должно быть обоснованным и мотивированным определенными обстоятельствами.

Таким образом, поскольку ответчик — Совет депутатов Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, в нарушение требований действующего законодательства, по истечении более трех месяцев со дня получения соответствующего документа установленную законом обязанность по рассмотрению обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не исполнил, учитывая вышеуказанные нормы права, принципы добросовестности и разумности, суд пришел к выводу о законности требований административного истца, поскольку срок рассмотрения указанного выше обращения, вышел за рамки разумных сроков реагирования.

Решением суда от 16.04.2021 административные исковые требования исполняющего обязанности Сафоновского межрайонного прокурора Смоленской области удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время решение Сафоновского районного суда Смоленской области в законную силу не вступило.