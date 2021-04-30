ГРАФИК приема заявителей в подразделении №6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области в период с 01.05.2021 по 11.05.2021

с 01.05.2021 по 11.05.2021 Число Время приема граждан Перерыв 01.05.2021 Не приемный день 02.05.2021 Не приемный день 03.05.2021 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00 04.05.2021 с 09-00 до 20-00 с 13-00 до 14-00 05.05.2021 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00 06.05.2021 с 09-00 до 16-00 с 13-00 до 14-00 07.05.2021 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00 08.05.2021 с 08-00 до 14-00 Без перерыва 09.05.2021 Не приемный день 10.05.2021 Не приемный день 11.05.2021 с 09-00 до 20-00 с 13-00 до 14-00 Консультация по телефону (848142) 3-20-86 (отделение № 6 — дислокация г. Сафоново).