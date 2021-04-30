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ГРАФИК приема заявителей в подразделении №6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области в период с 01.05.2021 по 11.05.2021

30.04.2021

с 01.05.2021 по 11.05.2021

Число Время приема граждан Перерыв
01.05.2021 Не приемный день
02.05.2021 Не приемный день
03.05.2021 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00
04.05.2021 с 09-00 до 20-00 с 13-00 до 14-00
05.05.2021 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00
06.05.2021 с 09-00 до 16-00 с 13-00 до 14-00
07.05.2021 с 09-00 до 18-00 с 13-00 до 14-00
08.05.2021 с 08-00 до 14-00 Без перерыва
09.05.2021 Не приемный день
10.05.2021 Не приемный день
11.05.2021 с 09-00 до 20-00 с 13-00 до 14-00

Консультация по телефону  (848142) 3-20-86 (отделение № 6 — дислокация г. Сафоново).

Опубликовано в категории Приоритеты

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