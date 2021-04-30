ГРАФИК приема заявителей в подразделении №6 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области в период с 01.05.2021 по 11.05.2021

с 01.05.2021 по 11.05.2021
|Число
|Время приема граждан
|Перерыв
|01.05.2021
|Не приемный день
|02.05.2021
|Не приемный день
|03.05.2021
|с 09-00 до 18-00
|с 13-00 до 14-00
|04.05.2021
|с 09-00 до 20-00
|с 13-00 до 14-00
|05.05.2021
|с 09-00 до 18-00
|с 13-00 до 14-00
|06.05.2021
|с 09-00 до 16-00
|с 13-00 до 14-00
|07.05.2021
|с 09-00 до 18-00
|с 13-00 до 14-00
|08.05.2021
|с 08-00 до 14-00
|Без перерыва
|09.05.2021
|Не приемный день
|10.05.2021
|Не приемный день
|11.05.2021
|с 09-00 до 20-00
|с 13-00 до 14-00
Консультация по телефону (848142) 3-20-86 (отделение № 6 — дислокация г. Сафоново).
Будьте первым, кто оставит комментарий!