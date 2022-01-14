Четверо новорожденных за праздники

В родильном отделении Сафоновской ЦРБ в течение праздничной декады января 2022 года появилось на свет четверо новорожденных.

В деревню Сумароково отправилась после выписки из больницы Елена Тихомирова. Вместе с мужем ей предстоит вырастить теперь уже четырех детей. В Рождество, 7 января, в 2:41 у супругов родилась дочь. Вес малышки при рождении составил 2780 граммов.

Третий ребенок родился 6 января в семье жительницы Сафонова Анны Аксеновой. Долгожданный сынишка появился на свет в рождественский Сочельник 6 января, в 5:50. Рост малыша составлял 51 сантиметр, вес – 3720 граммов. Мальчика назвали Сережей.

За минувший год, как отметила заведующая родильным отделением Людмила Пахурова, появилось на свет 130 мальчиков и 116 девочек. Было принято 246 родов, в том числе по городу Сафоново – 119, по селу – 43. 84 женщины, приехавшие из других районов и областей, разрешились от бремени в сафоновском роддоме.

У 67 мамочек были первые роды, у 100 – вторые, у 58 – третьи, у 14 – четвертые, у трех – пятые, у двух – седьмые.

Одна из рожениц принадлежала к категории 15-17-летних, возраст шестерых составлял от 18- до 19 лет; 47 мамам было по 20-24 года, 64-м – по 25-29, 70 – от 30 до 34 лет, 51 – от 35 до 39, семи – от 40 до 44 лет. Хочется надеяться, что каждой из них удалось испытать радость материнства.

Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКЕ: Новорожденный Сережа с родителями во время выписки из сафоновского роддома.

Фото Людмилы Пахуровой.