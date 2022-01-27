Есть задолженность – нет субсидии

Информация об изменении с 01.01.2022 механизма предоставления гражданам компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В связи с изменениями, внесенными в действующее федеральное законодательство (статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации), с 1 января 2022 года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не будут предоставляться гражданам при наличии у них непогашенной задолженности, которая образовалась за период не более чем три последних года и подтверждена судебным решением.

Информацию о наличии у граждан такой задолженности органы социальной защиты населения будут самостоятельно получать из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

Предоставление гражданами для решения вопроса о назначении и выплате компенсации расходов и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг документов, содержащих сведения о наличии (отсутствии) задолженности по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги больше не требуется.

Гражданам, которым выплата компенсации расходов прекращена по состоянию на 01.01.2022 для возобновления и выплаты необходимо погасить задолженность, образовавшуюся до 01.01.2022 и при отсутствии непогашенной подтвержденной судом задолженности за период не более три последних года обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) или в многофункциональный центр по месту жительства (месту пребывания).

Более подробную информацию о новом механизме предоставления гражданам компенсаций расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно узнать в органах социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).