Новый жизненный этап

Имя Елизаветы Тороповой не раз встречалось на страницах нашей газеты. Уже в школьные годы она отличалась целеустремленностью, активной жизненной позицией. Входила в состав молодежного совета при Администрации Сафоновского района, занималась волонтерской деятельностью.

Став студенткой Смоленского государственного университета, Елизавета стремится совмещать учебу и общественную работу. Судя по достигнутым результатам, ей это удается.

По итогам минувшего года Администрация Смоленска присудила ей премию «Студент года» за победу в номинации «Общественная активность». 2021-й был для нее насыщенным интересными событиями, достижениями. Ее научная работа «Реализация права на высшее образование в современной России как важный фактор профессионального и личностного роста, как стратегический ресурс развития государства» была признана лучшей. Торопова в составе делегации Смоленской области побывала на фестивале «Таврида-Арт» в Судаке, участвовала в патриотических проектах молодежного патриотического форума «Наука побеждать» в Рязани… При проведении акций Ресурсного центра по добровольчеству занималась шитьем лежанок для собак, сбором продуктов и необходимых вещей для нуждающихся, становилась донором крови и т.д.

Накануне Дня студента третьекурсница СмолГУ Елизавета Торопова откликнулась на нашу просьбу поделиться впечатлениями о студенческой жизни. Вот что она рассказала:

– Студентом быть непросто, ведь. студенчество – очень важная, ответственная, а также самая веселая и запоминающаяся пора. В это время человек становится самостоятельным, более решительным; кажется, что весь мир на его стороне, чтобы реализовать его неиссякаемый потенциал. В моей жизни произошло именно так.

Когда я получила студенческий билет, то поняла, что меняется моя жизнь, я вхожу в её новый этап, беру ответственность на себя, с которой должна обязательно справиться. Стараюсь успевать учиться, работать, а также заниматься волонтерством и научной деятельностью.

Выбранная мною специальность, «Международные отношения. Региональная и мировая политика», достаточно серьезна и требует усидчивости, внимания, большого интереса к данной специфике.

Незабываемо участие в таких крупных организациях, как Российский Союз Молодежи, «Молодёжка общероссийского народного фронта», «Волонтеры Победы». В 2020 году довелось быть куратором волонтерского штаба Смоленской области по обращению граждан на прямую линию президента, участвовать в проведении церемонии открытия первого российско-белорусского форума «Дипломаты будущего», организованного региональным отделением Российского Союза Молодежи при поддержке Губернатора Алексея Островского и Российской ассоциации дипломатов.

Яркие впечатления остались от участия в благотворительной акции «Доброе сердце» в Духовщинском районе, мастер-классах в Центре психолого-медико-социального сопровождения детей и семей в г. Смоленске. Непередаваемые эмоции и чувства испытываешь, зная, что ты можешь быть близким и полезным для тех, кому это действительно необходимо.

Немало друзей и единомышленников у меня появилось благодаря участию в реализации и проведении международного проекта по развитию молодежного культурно-познавательного туризма «Жемчужное ожерелье Святой Руси», посещению театрального кружка «Калейдоскоп» в СмолГУ под руководством Людмилы.Коншиной – заслуженной артистки РФ. Благодарна судьбе за возможность участвовать в качестве волонтера от смоленской общественной организации «Волонтеры Победы» в IX Международном фестивале исторической реконструкции «Гнездово-2020», за поездки по России на молодежные форумы и фестивали.

Студенческая жизнь дает ощущения востребованности, поддержки друг друга. Хочется получить определенную сумму знаний, которые пригодятся в работе по специальности, ну и, конечно, побольше успеть, принести пользу окружающим людям, помочь ближнему в трудную минуту.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: Елизавета Торопова не сомневается в том, что студенчество – незабываемая пора.

Фото из открытых источников.