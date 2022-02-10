До 65% случаев возникновение рака можно предотвратить

На сегодняшний день онкологические заболевания занимают второе место по смертности, но болезнь можно предупредить и обнаружить на ранних стадиях, тем самым облегчив процесс лечения.

Напомним, 4 февраля отмечался Всемирный день борьбы против рака, цель которого привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме и проинформировать население об опасности и распространенности онкологических заболеваний.

Во всем мире отмечается увеличение частоты возникновения онкологических заболеваний. В структуре общей смертности населения второе место после заболеваний сердечно-сосудистой системы занимает смертность от злокачественных новообразований (ЗНО). Онкологические заболевания отнесены к группе социально значимых болезней. В связи с тем, что раковая опухоль долгое время может не давать о себе знать, развиваясь в организме бессимптомно, лишь регулярная диагностика и обнаружение заболевания на ранних стадиях может улучшить его прогноз. Но, к сожалению, около половины впервые регистрируемых онкологических заболеваний имеет распространенную стадию заболевания.

Так, только в Смоленской области ежегодно выявляется около 4 тыс. новых случаев ЗНО.

Стоит отметить, что более двух третей случаев возникновения рака могут быть связаны с несбалансированным питанием, вредными привычками, низкой физической активностью и другими особенностями стиля жизни. Тем не менее, ведение здорового образа жизни не может гарантировать полное отсутствие вероятности развития онкологического заболевания у человека, но люди, которые ведут такой образ жизни, наименее подвержены риску.

К основным воздействующим факторамразвития раковых клеток относятся:

· избыточное употребление сахара и продуктов из белой муки (стимулирует рост клеток),

· избыточное употребление жирных кислот (маргарин, растительные масла, животный жир, яйцо и другие),

· контакт с химикатами, лако-красочными средствами, различными видами пластика.

Самой распространенной и самой опасной привычкой является курение. Установлена связь между курением табакаи возникновением злокачественных опухолейполости рта, глотки, гортани, пищевода, шейки матки, мочевого пузыря. Также доказано, что курение в 70% ответственно за возникновение рака легкого.По сравнению с некурящими людьми, уровень заболеваемости раком легкого более чем в 20 раз выше среди курящих мужчин и в 12 раз – среди курящих женщин. Более того, в воздухе вокруг курящего содержится 40 веществ, которые причастны к возникновению рака и у другого человека. Особенное внимание стоит обратить курящим родителям, чьи дети находятся в зоне повышенного риска возникновения злокачественных лимфом.

Кроме того, спиртные напитки по своей канцерогенной силе и свойствам приближаются к табаку.

Еще одним опасным пристрастием является длительное нахождение на солнце, что может стать причиной возникновения рака кожи и меланомы.

Что делать для того, чтобы снизить риск развития рака?

Врачи сообщают, что регулярные физические нагрузки ведут к снижению риска развития колоректального рака, рака молочной железы, тела матки и предстательной железы.

Помимо того, образ жизни, включающий здоровое питание, физические упражнения и контроль веса, полезен людям не только для профилактики рака, но также и других серьезных заболеваний. Знание факторов риска развития ЗНО, несомненно, чрезвычайно важно в плане поиска средств первичной профилактики.

Необходимо помнить, что существуют наследственные формы ЗНО. Люди, чьи близкие родственники страдали онкологическими заболеваниями, должны обращать особое внимание на своё здоровье.

Для раннего выявления наиболее распространенных форм рака необходимо пройти пять обследований, которые входят в комплекс диагностических мероприятий в рамках диспансеризации, проводимой в поликлиниках по месту жительства:

· цитологический скрининг рака шейки матки;

· маммографический скрининг рака молочной железы;

· на колоректалый рак: количественный иммуноферментный анализ кала на скрытую кровь, пальцевое ректальное исследование, ректороманоскопия или сигмоскопия, колоноскопия;

· определение простат-специфического антигена (ПСА) на наличие патологии простаты;

· флюорографический скрининг.

Среди тревожных симптомов, при наличии которых необходимо незамедлительно обратиться к врачу, стоит отметить:

· Беспричинная слабость, снижение веса;

· Появление опухоли, уплотнения или незаживающего изъязвления в любой части тела;

· Изменение цвета, увеличение размера, кровоточивость и зуд бородавок и родинок;

· Затруднение при глотании пищи;

· Стойкие запоры.