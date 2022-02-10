Подача на победу

Два года из-за ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, в городе не проводилась спартакиада школьников.

Отсутствие соревновательного духа и возможности проявить себя в борьбе за победу крайне огорчали юных спортсменов и их наставников. Возвращение спартакиады в расписание городских соревнований среди школьников на 2021-2022 учебный год все восприняли с большим оптимизмом.

– Конечно, мы очень соскучились по состязаниям общегородского масштаба, – поделилась преподаватель физкультуры школы № 6 Татьяна Михайловна Кузнецова. – Новость о предстоящих соревнованиях в рамках традиционной спартакиады школьников все приняли с большой радостью.

С 24 января по 4 февраля сборные команды сафоновских общеобразовательных школ по волейболу (юноши и девушки) участвовали в первенстве города. По правилам спартакиады отборочные игры проводились в подгруппах, которые определили претендентов на победы в финальных встречах.



– Волейбол – игра захватывающая, – продолжает Татьяна Михайловна. Команда девушек была на высоте, одержав победы в своей подгруппе. В финале встретились с очень достойными соперницами из школы № 7 и сумели остаться лидерами. Мне было очень трудно определить среди них лучших игроков: каждая внесла существенный вклад в общую победу. Впору было жребий бросать, кого выделить. Капитан команды Виктория Куренкова – восьмиклассница, обладает незаурядными данными. Она от природы спортивная. Невысокая, худенькая, на первый взгляд робкая, на площадке – настоящая чемпионка. Сильная подача, профессиональная распассовка, чутье на расстановку сил… Со мной согласились и другие тренеры, наблюдавшие игры.

Лучший игрок команды школы № 6 Марина Вавиленкова и лучший игрок первенства Виктория Куренкова



Они и предложили присвоить Виктории звание лучшего игрока турнира. Лучшим игроком команды стала Марина Вавиленкова – техничная и волевая спортсменка, которая умеет использовать игровые ситуации для пользы всей команды. Мы поздравляли друг друга: не проиграв ни одну встречу, сборная девушек по волейболу школы № 6 в финале заняла первое место!

Волейболисты и преподаватель физкультуры школы № 6 Татьяна Кузнецова



Не обошлось без ложки дегтя в бочке с медом. Но на поражениях учатся, так что мои мальчишки-волейболисты, имевшие реальные шансы стать победителями первенства, получили большой урок. Они поняли, что нельзя переоценивать себя и недооценивать соперников. Третье место в городском первенстве среди юношей для сборной по волейболу тоже неплохой результат, но нужно ставить высокие цели и их достигать.

– Отыграли – можно и отдохнуть?

– Мы, наоборот, вошли во вкус. Уже готовимся к первенству по настольному теннису и намерены побеждать. Для этого и проводятся соревнования. Спортивная честь школы, команды, города – много значит для наших спортсменов.

Итоги первенства города по волейболу в рамках спартакиады школьников 2021-2022 учебного года:

– среди юношей первое место заняла команда школы № 7, второе – школа № 2, на третьем – школа № 6;

– среди девушек: верхняя ступенька пьедестала почета у школы № 6 МБОУ «СОШ № 6»; второй стала команда школы № 7, на третьем месте – школы № 9.

Лучшими игроками городского первенства по волейболу признаны Виктория Куренкова (школа № 6) и Влад Сафонов из школы № 7.

Награждение победителей прошло торжественно. Победителям были вручены кубки, медали, грамоты отдела по спорту Администрации МО «Сафоновский район». Председатель Сафоновского районного Совета депутатов Анна Захарова наградила грамотами Сафоновского местного отделения партии «Единая Россия» преподавателей физической культуры за подготовку команд-победительниц к соревнованиям.

Татьяна Бабанина