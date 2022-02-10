ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

Сегодня в режиме видеоконференсвязи состоялась церемония награждения почетным знаком Смоленской области «За исцеление и милосердие». Слова признательности тем, кто удостоен этого поощрения, сказал Губернатор Алексей Островский, а вручил награды Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков. За большой личный вклад в спасение жизни и здоровья, борьбу с коронавирусной инфекцией награждены наши врачи – заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники Ирина Петровна Гирлина, заведующая рентгенологическим отделением ЦРБ Инна Николаевна Сизова, участковый врач-терапевт Татьяна Петровна Яковлева. За активную гражданскую позицитю и оказание помощи людям, пострадавшим во время пандемии, отмечена также социальный работник Сафоновского комплексного центра социального обслуживания населения Елена Вячеславовна Пашуткина. О наших с вами заслуженных земляках читайте в газете «Сафоновская правда» в ближайших выпусках.