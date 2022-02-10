Противостоять стихии

Зима нынче выдалась снежной. Когда метель метет сутками напролет, коммунальщикам приходится работать не покладая рук. И все же жалоб и недовольства горожан избежать не удается.

–Расчистить от снега все и сразу невозможно, – признается директор муниципального бюджетного учреждения «Управление коммунального хозяйства» Алексей Бондарев. – В первую очередь наводим порядок на основных артериях города с наиболее интенсивным движением транспорта, направляя туда снегоуборочную технику. Ежедневно по дорогам проходит грейдер, обеспечивая необходимую для безаварийного движения транспорта ширину проезжей части. Работаем в две смены, стараясь максимально эффективно использовать имеющиеся силы.

Чтобы устранить последствия снегопада, более или менее наведя порядок на дорогах и тротуарах в центре и в микрорайонах Сафонова (не считая частного сектора), работникам УКХ необходимо в течение полутора смен трудиться не покладая рук и не останавливая имеющуюся технику. Если снегопад не прекращается, число жалоб растет не по дням, а по часам. Чрезвычайно тяжело работать в режиме повышенной готовности. С одной стороны, горожане жалуются на снежную кашу или лед под ногами, требуют избавить их от колейности на дорогах, а с другой стороны, коммунальщики грозят увольнением, если им не предоставят законный выходной в субботу или воскресенье.

На помощь технике УКХ выходят самосвалы, погрузчики, арендуемые у индивидуального предпринимателя Александра Василенко, ставшего победителем объявленного аукциона.

С начала зимы израсходовано полторы тысячи кубометров песко-соляной смеси на обработку дорог (обычно на зиму хватало двух тысяч). Недавно на базу УКХ было завезено еще 500 кубометров противогололедных реагентов.

Техника также не выдерживает напряженного режима; в день моего приезда в УКХ находился в ремонте один из роторов и КамАЗ-самосвал. Причем, к 22 часам вечера им предстояло начать трудовую смену.

Ежесуточно в среднем на уборку улиц города выходит 10-12 единиц техники. В дополнение к имеющемуся автопарку в минувшем году для УКХ был приобретен трактор МТЗ, а в 2022-м – ротор к нему.

Среди наиболее сложных в техническом отношении участков для расчистки от снега в зимний период – территория у банка «Открытие», стоянка у домов №6, №8 по улице Кирова и у гостиницы. По словам Алексея Григорьевича, грейдер там не пройдет, ему мешают припаркованные автомашины. Приходится производить расчистку маленьким трактором, а это малоэффективно в условиях снежной зимы (за весь январь было не более четырех солнечных дней, когда не было осадков).

Уборке мешают припаркованные автомобили; из-за них невозможно расчистить должным образом снег у домов №№ 31, 35 в микрорайоне №2, №№ 25, 26 в микрорайоне № 1 и других.

По мере возможности с помощью техники УКХ и арендованного автопарка ИП Василенко осуществляется уборка снежных валов, вывоз снега. В общей сложности его вывезено порядка 11 тысяч кубометров, в том числе привлеченной техникой – 4400 кубометров.

Погодные «качели» также создают неудобства: приходится то месить под ногами снежную кашу, то балансировать, стремясь не растянуться на льду. Отметим, что основная часть пешеходного тротуара через мост и путепровод из города по направлению к микрорайону № 1, постоянно находится в удовлетворительном состоянии благодаря механической очистке и добросовестному труду дорожного рабочего Сергея Прохоренкова.

На минувшей неделе силами УКХ убран снежный вал от дома №15 по улице Первомайской до поворота на улицу Энгельса, поочередно расчищены дороги и тротуары в микрорайонах № 1 и №2, в поселках Южном, Горном, в частном секторе по улице Калинина. Произведена уборка снега на площадях Тухачевского, Шахтерской, около кафе «Багира» на улице Советской.

Муниципальным контрактом предусмотрено, что снег с улиц частного сектора необходимо убирать два раза в год. В нынешних условиях этого, естественно, недостаточно.

Сотрудники УКХ, случается, не успевают в срок почистить проезд к детскому дошкольному учреждению, и тогда сафоновцы немедленно сообщают об этом, их заявка выполняется. Как-то в УКХ поступил звонок из отделения скорой и неотложной медицинской помощи в связи с тем, что машина службы «03» забуксовала на улице Лизы Чайкиной. Техника УКХ немедленно была направлена по указанному адресу.

Как бы там ни было, коммунальщики борются со снежной стихией, посыпают пешеходные дорожки и тротуары песком в гололед, поддерживают порядок в скверах города. Сотрудники УКХ наряжали елки к новогодним праздникам, теперь разбирают их и вывозят.

У Алексея Григорьевича я поинтересовалась, почему перестала гореть новогодняя иллюминация, украшавшая голубые ели на площади Тухачевского, где в последнее время в темное время суток зажигались лишь цифры 2022. Выяснилось, что снежинки и гирлянды погасли из-за проделок вандалов: они порвали провода до электрощитка. Пришлось снять гирлянду и отремонтировать, убрав до следующего Нового года.

Эта неделя, как и предыдущая, оказалась снежной. Опять коммунальщикам не до отдыха. Тем более, что в коллективе не хватает исполнительных и трудолюбивых дорожных рабочих, которые смогут сделать наш город чище и благоустроеннее.

Татьяна ГЛЯШОВА.

Когда верстался номер. В социальных сетях нашей группы был предложен для публикации следующий пост: «Хотелось бы поблагодарить работника УКХ, который убирает железнодорожный мост. Сама я не пешеход, а водитель, но вижу его всегда занятого делом. Побольше бы таких добросовестных работников!» Анна.

НА СНИМКАХ: Работать на уборке снега в этом году – задача не из легких.

Фото Алексея Бондарева.