Это нужно людям



В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» планируется ремонт кровли в Рыбковском ДК



Председатель Смоленской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Васильевич Ляхов в пятницу, 11 февраля, провел оперативную планерку в Рыбковском сельском Доме культуры с участием глав района и сельского поселения, партийцами и руководителем местного очага культуры о предстоящем ремонте плоской кровли в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».

Предполагалось, что на эти цели партия направит 1 млн 300 тысяч рублей. Но появились другие мнения и обоснования.

Игорь Васильевич объяснил это в интервью средствам массовой информации.

– Игорь Васильевич, в этом году в рамках национального проекта «Культура» и партийного проекта запланирован капитальный ремонт и Издешковского Дома культуры. Как определяются объекты культуры, чтобы продолжить эффективное их использование?

– Существует специальный Общественный совет по партийным проектам, который определяет приоритеты по ремонту того или иного помещения. И в то же время каждый район должен что-то получить. Неправильно будет, если в одном муниципальном образовании будут сконцентрированы все партийные средства. Я вчера был в Краснинском районе, где запланирован ремонт двух объектов культуры: центральный ДК и в деревне Маньково. Если в сельском будем ремонтировать крыльцо, то в районном центре – танцевальный зал для занятий хореографией. Причем в Красном проект работает четвертый год. За это время там что-то реконструируется, модернизируется и оснащается.

Дом культуры в Рыбках возведен в 80-е годы, здесь серьезного ремонта требует плоская кровля. Тех средств, которые были выделены ранее, на эти цели не хватит: расчеты были произведены в старых ценах.

Я категорически не согласен с ремонтом по старой технологии: заклеивать порывы на крыше рубемастом. Существуют современные технологии, которые дают гарантии эксплуатации минимум на 50 лет. Это мембранная крыша. У нас есть успешные примеры по городу Смоленску. Я думаю, что мы пойдем по этому пути.

Плоская кровля в Рыбковском сельском Доме культуры требует ремонта



Проведя сегодня небольшую планерку с главой района, его профильными заместителями и партийцами, мы поняли, что этот путь потребует дополнительных финансовых вложений. Идти сегодня к губернатору и просить деньги из резервного фонда? У него хватает просящих. Нам нужно здесь консолидировать усилия депутатов районного уровня и Главы районной администрации Александра Ивановича Лапикова. Нужно привлечь депутатов областного уровня, у которых есть финансовые возможности именно на эти цели. Я сам лично готов привлечь бизнес, чтобы сделать достойную кровлю и мы к ее ремонту больше не возвращались.

Надеюсь, что Рыбковский сельский Дом культуры и в дальнейшем будет участником партийного проекта «Культура малой Родины», потому что востребован людьми. Мы видим, и не только сегодня, что здесь работают кружки для детей; люди пожилого возраста занимаются творчеством и спортом (фитнесом).



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Рыбковский ДК – центр культуры в селе: под одной крышей здесь находится и сельская библиотека. Пришло время привести его в порядок. Я думаю, что мы это сделаем совместно. Необходимо поднапрячься. Есть много сложностей со стороны бюджетной политики и контролирующих органов. Но это нужно людям.

Рыбки – село не вымирающее. Здесь есть природный газ, работа, несколько магазинов, средняя школа, детский сад. Есть, для кого ремонтировать Дом культуры.

Татьяна Приходько

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