Другого выхода нет

— В очень сложное время мы живем: то коронавирус, то экономические потрясения, теперь вот Украина. Мне, как бывшему малолетнему узнику, очень трудно смотреть новости по телевизору, видеть эти горящие дома, растерянных людей, безлюдные улицы. Смотрю и плачу, вспоминая свое детство и войну. И думаю: зачем, почему и как люди могут быть такими жестокими: пропагандировать фашизм, издеваться над своим же народом?! 80 лет прошло с начала Великой Отечественной, а мы, оказывается, до сих пор живем рядом с врагами.

Невольно нахлынули воспоминания о том, как мы боялись, прятались под печку или кровать, потом в землянках. Отец ушел на фронт, а мама осталась беременной и с двумя детьми на руках – мною четырехлетней и двухлетним братиком. Брат умер от воспаления легких, а нас погнали в Германию. Эвакуация, страх перед неизвестностью – все это мне знакомо, так что я понимаю, каково сейчас тем русским людям на Донбассе. Но понимаю, что вмешательство России было обязательным! И даже считаю, что давно нужно было так поступить, а не растить фашистов и не церемониться с ними.

Часто думаю, как же трудно сейчас нашим военным. Ведь они же ведут точечные бои, берегут население. И как не беречь, там же наши люди! А каково сейчас Президенту? Мы молимся за него и желаем здоровья Владимиру Путину, а также сил и терпения довести начатое до конца. Это не только мое мнение, а точка зрения знакомых ветеранов, детей войны: нацизм нужно истреблять.

Каждую минуту и каждый час идет счет на человеческие жизни. Люди гибнут, причем, невинные. Обидно за тех, кто поддался влиянию Запада и считают нас врагами. Во время Великой Отечественной войны и потом мы всегда были братскими народами: никогда не разделяли русских, украинцев или белорусов. Мы одной веры, одной крови.

Мы не хотим войны, уж навоевались. Мы хотим уверенности в завтрашнем дне, достойной и спокойной старости, мирного неба над головой!

Раиса Алексеевна Макарова, бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей



#ЗаПрезидента #РусскаяВесна #СвоихНеБросаем