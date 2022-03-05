Мы вместе!

На пункте сбора гуманитарной помощи во Дворце культуры сегодня было многолюдно. Из Рыбок с гуманитарным грузом прибыла делегация школы во главе с ее директором Валентиной Николаевной Гуренковой. К акции по оказанию гуманитарной помощи братскому украинскому народу, поддержанной членами партии «Единая Россия», присоединились педагоги, родители учеников, жители села.

Елена Владимировна Двинина, классный руководитель 11 класса, десятиклассники Михаил Астахов и Родион Варивода пояснили, что Рыбковская школа присоединяется к акции по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины, которому сейчас очень тяжело. «Мы поддерживаем выбор нашего президента», — сказали они.

От преподавателей и родителей Пушкинской школы привезли в Сафоново собранные ими товары первой необходимости, школьные принадлежности Валентина Викторовна Левина и Людмила Михайловна Бурдина.

В Общественной приемной партии «Единая Россия» формировали набор гуманитарной помощи депутаты и работники аппарата районного и городского советов. Председатель Сафоновского районного Совета депутатов Анна Николаевна Захарова прокомментировала:

– Эта гуманитарная помощь организована депутатами фракции Единая Россия районного совета нашему братскому народу Украины.

Мы полностью поддерживаем политику президента, его грамотное, обдуманное, своевременное решение. Мы вместе с нашими родственниками, которые находятся на Украине, мы вместе с детьми, кто остался на Украине, и рады за тех, кто приехал на территории России. Мы вместе с нашими солдатами и офицерами. Мы переживаем за них, волнуемся за них и верим в них!

Фото Татьяны Приходько