Расчёт – на свои силы

Сафоновский завод «Теплоконтроль» на восемь лет моложе нашего города, которому в этом году 8 апреля исполнится 70 лет.

О том, чем живет сегодня предприятие, как преодолевает всевозможные преграды и трудности, наш корреспондент беседует с генеральным директором ОАО «Теплоконтроль», депутатом Сафоновского районного Совета депутатов Олегом СИЛЬЧЕНКО.

– Олег Витальевич, в прошлом году возглавляемое Вами предприятие было награждено Дипломом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации за значительный вклад в экономику Смоленской области. Как удается предприятию удержаться на плаву в условиях тотального роста цен на материалы и комплектующие, пандемии коронавирусной инфекции и других обстоятельств, препятствующих стабильной работе российских производств?

– На нашем предприятии работает 280 сотрудников. Годовой объем реализации продукции за 2021 год составил 225 миллионов рублей.

Достигнутые показатели – плод совместных усилий ведущих специалистов технических и производственных служб, коллективов отделов маркетинга, продаж, каждого труженика завода. Я убежден, что стабильно работающий «Теплоконтроль» нужен нашим коллегам, нашим семьям, жителям родного города.

Выплаченная вовремя зарплата, полный социальный пакет, стремление создания комфортных и безопасных условий труда, совмещение работы и учебы, возможность карьерного роста и повышения квалификации, наличие перспективы развития предприятия – все это стараемся сохранить в традициях завода.

К сожалению, мы не имеем преференций, которые распространяются на малый и средний бизнес, а также на предприятия, входящие в состав крупных промышленных корпораций, которые получают господдержку на реализацию значимых проектов. По сути, выживаем сами, рассчитывая на свои силы и средства.

Предприятие наше относительно небольшое, однако в разряд малого и среднего бизнеса не можем «вписаться» по разным причинам. Один из критериев малого предприятия: численность работающих не должна превышать 250 человек. На взгляд постороннего наблюдателя может показаться, что сокращение 30 работников – дело несложное. Однако мы не можем пойти на такой шаг. Тем более сейчас, в период пандемии, когда численность отсутствующих из-за болезни достигает до 45 человек. В итоге на нас не распространяется поддержка, которую государство предоставляет в период пандемии ковид-19 малому и среднему бизнесу.

В активах ОАО «Теплоконтроль» нет доли государственной собственности, завод работает в основном на рынок гражданской продукции, постоянно ощущая натиск конкурентов из ближнего и дальнего зарубежья. Основную часть доходов приносит рынок трубопроводной арматуры и термометрии. Причем, производство термометров занимает третью часть в общем объеме производства. Губернатор Смоленской области включил нас в число системообразующих предприятий. Однако, поскольку мы не входим ни в одну из крупных промышленных корпораций, то сами должны заявлять о себе и искать потенциальных заказчиков. В феврале посетили выставку, проходившую в столичном выставочном центре Крокус Экспо «Новейшие технологии в отоплении и водоснабжении Aquatherm Moscow 2022». Однако в последнее время, когда многие мероприятия отменены из-за действующих ограничений, специалисты отделов маркетинга и продаж с потребителями работают в режиме онлайн.

– Вам удалось профинансировать строительство современной модульной котельной, качественный ремонт офисных помещений, раздевалок, душевых… Выручали кредитные средства?

– Мы вынуждены были построить автоматизированную котельную, так как ранее существовавшая устарела морально и физически; ее ремонт был нецелесообразен. Срок окупаемости новой котельной составил три года. Решаем проблемы, возникающие вследствие износа зданий, замены оборудования на более современное. Без этого предприятие не смогло бы выжить. Когда не хватает собственных средств, редко, но берем кредиты. В 2018 году возникла проблема с кровлей на одном из производственных корпусов. Ее капитальный ремонт не производился с основания предприятия, то есть почти 60 лет. Специализированная организация провела обследование, было принято решение о капитальном ремонте, после чего была подана заявка в банк для предоставления кредита. Ожидание финансирования (дополнительных заёмных средств потребовалось порядка 15 миллионов рублей) затянулось более чем на три месяца. И это несмотря на то, что у нас хорошая кредитная история, нет задолженности по налогам и сборам. Ремонт, как известно, дело сезонное, необходимо было его выполнить до начала дождей и холодов. С крыши было снято старое битумное покрытие, удалены шлак и ветошь, обновлены ливневые отводы. При этом удалось обойтись без остановки производства. Работы выполнены с применением современных изоляционных материалов, восстановлены три зенитных фонаря на крыше.

– Примечательно, что завод «Теплоконтроль» является ведущим российским предприятием, выпускающим ряд приборов для буровых установок, для систем корабельной вентиляции, систем охлаждения дизельных двигателей. Среди потребителей – не только отечественные предприятия, но и зарубежные, не так ли? В нашем родном городе в системе ЖКХ приборы вашего завода также находят применение?

– Более чем за 60 лет производственной деятельности у нашего предприятия появились постоянные заказчики, через интернет-ресурсы ведём поиск новых потребителей. Надеемся, что проведенные мероприятия позволят увеличить объемы поставок.

К сожалению, из-за политических событий на Украине мы потеряли одного из своих постоянных деловых партнеров – Запорожский трансформаторный завод. Продолжается сотрудничество с харьковским дилером, но объемы заказов упали в разы. Непростая ситуация сложилась с белорусскими конкурентами.

Наши специалисты разрабатывают новые проекты, ищут рынки сбыта. Последние два года сотрудничаем с компанией «Смоленскрегионтеплоэнерго». Специалисты тепловой кампании заинтересованы во взаимовыгодных контактах, в этом мы имели возможность убедиться. Они приезжали к нам на завод, познакомились с производством, мы обсудили вопросы сотрудничества. На объектах этой кампании смонтированы произведённые нами регуляторы давления и регулирующие клапаны, сейчас они работают в тестовом режиме.

В ближайших планах – проект установки в одном из учебных заведений города индивидуального теплового пункта, оснащённого современными приборами контроля и регулирования подачи теплоносителя нашего производства. За счёт установки ИТП заказчик сможет решить вопрос оптимального теплоснабжения. Это злободневно в свете современных требований: в 2022 году социальные учреждения обязали оснастить приборами учёта расходования тепла. Отмечу, что проект разработан и осуществляется за наш счёт.

В городской бане уже более семи лет используется изготовленный на нашем предприятии регулятор температуры. Прибор показал стабильную работу и недавно стал вопрос о плановой замене датчика.

Отмечу ещё такой факт: повышение цен на комплектующие, подорожание металла не вписывается в среднегодовые уровни инфляции. Мы изготавливаем металлоёмкую продукцию, значительное увеличение затрат на ее изготовление не можем компенсировать за счёт увеличения цен на наши изделия.

– Сегодня работодатели нередко жалуются на трудности с подбором и подготовкой кадров. Для вас это актуально?

– Конечно. Недавно наш завод посетил депутат Госдумы Артём Туров, с ним мы обсуждали текущие серьёзные кадровые проблемы. Речь шла о том, что кадры нам предстоит готовить самим. У нас развито наставничество; постоянно сотрудничаем с Центром занятости. Когда предприятие покидают уникальные специалисты, это приводит к серьёзным проблемам в производстве.

– 2022-й год станет юбилейным для города: Сафонову исполнится 70 лет. Седьмой десяток лет отсчитывает и история создания Вашего предприятия. Какие традиции Вы и Ваши предшественники постарались сохранить и преумножить? Какие события внутризаводской жизни остались в Вашей памяти?

– Незабываемы яркие и креативные праздники, которые традиционно устраивал для заводчан профком предприятия во главе с председателем Тамарой Александровной Михайловой: ко Дню машиностроителя, Дню города. Нам запомнились заводские туристические слёты, празднование Масленицы на территории областной больницы реабилитации. Ну и, конечно, спортивные состязания по отдельным видам спорта, которые организует инструктор по спорту Николай Егорович Маркалев. К сожалению, в связи с пандемией коронавирусной инфекции пришлось отказаться от массовых мероприятий, тем не менее мы готовимся к проведению традиционного турнира по хоккею памяти Александра Михеева, Геннадия Дзеня и Владимира Емельяненкова. Хочется верить, что не будет пустовать футбольное поле в поселке Горном, на котором постоянно поддерживают порядок наши специалисты. Несмотря на то, что хоккейная коробка, расположенная на Горном, не числится на балансе завода, мы традиционно занимаемся техническим обслуживанием, обеспечиваем освещением, что создает условия для занятий хоккеем и массовых катаний.

Во время одного из приездов на Горный Главы Сафоновского района А.И. Лапикова мы прошли от Дома культуры к стадиону, и я выразил пожелания местных жителей о том, чтобы сделать в нашем микрорайоне полноценную зону отдыха с обустроенными детской площадкой, площадкой для барбекю, расширением стадиона, а также местами для выгула собак. В ходе беседы обсуждали перспективу оборудования парка автостоянкой и местом для сбора мусора, а также велодорожкой и дорожкой для скандинавской ходьбы. Поскольку наш завод находится в непосредственной близости от Горного, для нас важно, чтобы поселок преображался, чтобы семьям заводчан было куда пойти с детьми в выходной день.

На одном из заседаний райсовета было предложено также установить на площадке у Дома культуры памятник шахтеру. Надеюсь, что эта идея будет воплощена в этом году, когда наш город отметит своё 70-летие.

Интервью провела Татьяна ГЛЯШОВА.

НА СНИМКЕ: директор ОАО «Теплоконтроль» Олег Сильченко и начальник механозаготовительного цеха Дмитрий Чернов.

Фото автора.