ВНИМАНИЕ!





17 марта 2022 года с 15:30 прокурором Смоленской области совместно с уполномоченным пор защите прав предпринимателей в Смоленской области будет осуществляться личный прием граждан по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности. Прием будет проведен в прокуратуре Смоленской области, в случае необходимости – в Сафоновской межрайонной прокуратуре по адресу: ул. Советская, д.23 с использованием видеосвязи. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Предварительная запись осуществляется в Сафоновской межрайонной прокуратуре.