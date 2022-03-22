Дать отпор нацистам

Живи, страна — необъятная моя Россия!

Живи, страна, и не слушай тех, кто скажет: «Нет!»





Моя огромная и сильная Родина Россия никогда не была агрессором, никогда не начинала войн, никогда не била в спину ножом и никого не унижала.

Моя великодушная и щедрая Родина Россия всегда протягивала руку помощи тем, кто был в беде, тем, кто нуждался в защите и поддержке.

Моя Родина Россия – это все мы, мой народ – сильный, добрый, стойкий, несгибаемый, народ, который наполнен честью и порядочностью.

Мы знаем цену Победы, мы чтим своих Героев, мы хотим жить в мире без нацизма и геноцида. Мы хотим, чтобы не было стонов и слёз, чтобы дети увидели луч солнца и добра и получили надежду на мирную жизнь!

Поддерживаю Президента России Владимира Путина в его решении о проведении военной операции на Украине, целью которой, по его словам, является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Эта миротворческая операция — конец геноцида в ДНР и ЛНР и предотвращение угрозы нападения на нашу Родину Россию. Это самозащита России и защита ее союзников. Дальше терпеть убийства мирных граждан и наращивание военной, ядерной и биологической инфраструктуры, направленной на наше уничтожение, мы не имеем права.

Слава нашим солдатам и офицерам! Вы мужественные и сильные и сейчас от вас зависит мир славянских народов. Храни Вас Бог!

Мне снится календарь без черных дат,

И что однажды прекратились битвы…

Военный бог, храни своих солдат!

Пусть их спасут надежды и молитвы!

Светлана Шаповалова, Глава МО Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области

Фото Татьяны Гляшовой.

#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир