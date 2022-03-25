Сила – в сплочении

Татьяна ИГНАТОВА, директор Сафоновской районной централизованной библиотечной системы, депутат Сафоновского районного Совета депутатов:

– Как же много пролилось крови в Великой Отечественной войне, а теперь все это просто стереть и сказать: «Все хорошо»? Невозможно и неправильно. Я переживаю из-за сложившейся ситуации.

Всегда думаю, как бы я поступила в той ситуации, когда необходимо было бы принять такое непростое решение, как решение о проведении спецоперации, которое принял наш Президент. Считаю, что только так можно было поступить, когда имеешь за спиной многомиллионный и многонациональный народ. Уверена: мы, Россияне, сегодня, как никогда, должны оставаться сплоченными!!!

#ZaПрезидента#ZaМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир