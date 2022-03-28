Больше, чем игра

Шахматно-шашечный турнир, прошедший в конце марта на базе районного общества инвалидов, собрал любителей этого вида спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Шесть человек состязались в интеллектуальных играх по группам, пока не определились победители. Первое место в итоге заняла Любовь Михайловна Белякова, второе – Людмила Алексеевна Прокудина, третье досталось Татьяне Алексеевне Логиновой.

Но проигравших в этот день не было. Каждый участник получил поощрительный приз и благодарность за свой вклад в интересное мероприятие.

После увлекательных состязаний и игроки, и болельщики собрались за столом для общения за чашечкой чая. Душевная встреча понравилась всем без исключения.

Валентина ФИЛИППЕНКОВА, председатель РО ВОИ