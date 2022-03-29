Должны мы жить, не повторив ошибок прошлых лет,
Чтоб дети, как цветы, росли повсюду,
Чтоб наши матери не плакали от бед,
Чтоб только мир был на планете всюду!
Я против нацизма и геноцида в отношении жителей Донбасса. Считаю принятое Президентом России Владимиром Путиным решение о проведении военной спецоперации на Украине правильным и своевременным.
Об ужасах войны знаю не понаслышке, а по рассказам матери, которая является малолетним узником фашистских концлагерей. Это было жестокое истребление людей, издевательство и унижение. Та страшная беспощадная война унесла миллионы жизней, принесла страдания, разрушения и боль практически в каждую семью советских людей. Мы не должны забывать тот ужас, горе, от повторения которых важно защитить братский украинский народ.
Поддерживаю наших мужественных защитников – солдат и офицеров Вооруженных Сил России, ополченцев ДНР и ЛНР. Именно они отстаивают возможность жителей Донбасса жить в мире без рабства и насилия!
Юрий БОРИСОВ, депутат Совета депутатов Сафоновского городского поселения, менеджер Администрации Издешковского сельского поселения.
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