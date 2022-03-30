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Не поддаваться на провокации

30.03.2022

Я верю, что решение Президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине — это продуманный и ответственный шаг, крайняя мера для защиты интересов русского народа и рубежей нашей Родины.
В силах россиян сейчас быть сплоченными, едиными и не поддаваться на многочисленные провокации, не паниковать в этой исторической ситуации, быть ответственными за свои слова и действия.

 Маргарита НОСЕНКОВА, директор Васильевской школы.



#ZaПрезидента #ZaМир #своихнебросаем #ДавайЗаМир #ЗаРоссию #ЗаПутина #ЗаНаших

Опубликовано в категории #СвоихНеБросаем

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