Не поддаваться на провокации

Я верю, что решение Президента России Владимира Путина начать спецоперацию на Украине — это продуманный и ответственный шаг, крайняя мера для защиты интересов русского народа и рубежей нашей Родины.
В силах россиян сейчас быть сплоченными, едиными и не поддаваться на многочисленные провокации, не паниковать в этой исторической ситуации, быть ответственными за свои слова и действия.
Маргарита НОСЕНКОВА, директор Васильевской школы.
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