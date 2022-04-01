Песни, стихи, картины…

Во вторник, 29 марта, наш земляк Александр Макаренков в очередной раз посетил родной город, отмечающий в этом году 70-летний юбилей. Для писателя, поэта, художника Александра Макаренкова, имеющего заслуги в каждой из этих областей, 2022 год также ознаменован юбилеем – 60-летием.

После пандемии и длительных ограничений в проведении культурно-массовых мероприятий сафоновцы с удовольствием встретились с этим талантливым человеком. В читальном зале Сафоновской центральной районной библиотеки Александр выступал вместе с бардом из Череповца Валерием Виноградовым и Еленой Путиловой из вологодской бард-группы «Кудеса».

Импровизированную сцену украсили картины и иллюстрации к книгам, написанным Александром. В дар библиотеке Александр Олегович преподнес две своих картины, а также сборник рассказов «Часы без стрелок». Поклонники его творчества не только из Сафонова, и из соседнего поселка Холм-Жирковского могли приобрести книги «Трясогузка на перилах», «Часы без стрелок» с автографом автора.

Александр признался, что старается при первой же возможности побывать в городе своего детства, встретиться с мамой. Раньше, проезжая транзитом, скажем, в Белоруссию, всегда останавливался здесь на два-три часа.





В этот же день в детской художественной школе имени В.М. Кириллова состоялось открытие выставки творческих работ Макаренкова «Путешествие коллекционеров». По словам художника, серия этих картин была задумана после того, как он увидел коллекцию утюгов в мастерской русского театрального художника Бориса Мессерера и задумался о том, что кто-то должен и пыль с них вытирать…









– Хочется довести до ума начатую работу, – признался нам собеседник на прощанье. – Редактор сейчас вычитывает новый роман, нужно готовить новую книгу стихов, начали записывать очередной диск. До декабря есть расписание фестивалей и концертов. В ближайшие дни открывается выставка в областной библиотеке имени А. Т. Твардовского, где представлены мои иллюстрации и акварели, фотографии сына, живущего в Санкт-Петербурге, а также картины однокурсника, с которым делил комнату в общежитии в студенческие годы. Это не планы. Это просто жизнь.

Художник хотел показать, с чего начал и до чего дорос, экспериментируя с различными техниками, материалами. В своем творчестве Александр Макаренков придерживается принципа, высказанного однажды писателем Борисом Васильевым: «Писатель не имеет права быть скучным». Следу этой логике, художник тоже не имеет на это право.





Фотоотчёт Татьяны Гляшовой.