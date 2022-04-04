Россия не начинает войну. Россия войну заканчивает

Валерий Николаевич ЗЯБРОВ, депутат Сафоновского районного Совета шестого созыва:

–Поддерживаю решение Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении спецоперации в Украине.

Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую, ядерную, войну, показавшую свои очертания после объявления режимом Владимира Зеленского о планах по выходу Украины из Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия. Россия войну не начинает. Россия войну заканчивает.

Районный совет депутатов организует сбор средств для оказания гуманитарной поддержки нашим друзьям Донецкой и Луганской народных республик. Братья славяне, мы с вами, мы вместе! И вместе

мы обязательно победим!

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