(заголовок)

Наталья Шелегова, зам. директора по культурно-массовой работе
Сафоновского городского культурного центра:
— Практически в каждой русской семье хранится память о героях,
погибших или воевавших во время Великой Отечественной войны.
Воевал и мой дед, который был дважды ранен, а Победу встретил в
Праге. И проливал он свою кровь не за то, чтобы нашу страну
унижали, а фашистская нечисть правила бал. Теперь пришла очередь
нашего поколения отстаивать честь нации и государства.
Военная операция на Донбассе – единственно возможный выход из
той ситуации, что сложилась там в результате необдуманных
действий прозападных политиков. Решение Владимира Путина о ее
проведении я полностью поддерживаю. Он – настоящий хозяин,
умный, дальновидный, справедливый. Горжусь тем, что он наш
Президент!
#ZаПрезидента#ZаМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших
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