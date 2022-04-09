(заголовок)

Наталья Шелегова, зам. директора по культурно-массовой работе

Сафоновского городского культурного центра:



— Практически в каждой русской семье хранится память о героях,

погибших или воевавших во время Великой Отечественной войны.

Воевал и мой дед, который был дважды ранен, а Победу встретил в

Праге. И проливал он свою кровь не за то, чтобы нашу страну

унижали, а фашистская нечисть правила бал. Теперь пришла очередь

нашего поколения отстаивать честь нации и государства.

Военная операция на Донбассе – единственно возможный выход из

той ситуации, что сложилась там в результате необдуманных

действий прозападных политиков. Решение Владимира Путина о ее

проведении я полностью поддерживаю. Он – настоящий хозяин,

умный, дальновидный, справедливый. Горжусь тем, что он наш

Президент!



#ZаПрезидента#ZаМир#своихнебросаем#ДавайЗаМир#ЗаРоссию#ЗаПутина#ЗаНаших