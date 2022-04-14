Зато у нас есть лён

Испокон веков на Смоленщине, в том числе на сафоновских землях, выращивали лен. Во времена СССР им засевали по 100 тыс. гектаров и практически в каждом районе успешно работали по несколько льнозаводов. Хозяйства получали устойчивую прибыль благодаря возделыванию северного шелка. Решение о возрождении льноводства на Смоленщине ее жители восприняли с большим оптимизмом. Реализация масштабного инвестиционного проекта «Русский Лён» успешно проходит на площадке индустриального парка «Сафоново».

В рамках инвестиционного проекта в 2021 году запущен первый в стране за последние 30 лет льнозавод.

На поточной линии по переработке льна: на выходе получаем длинное волокно



Исполнительный директор Валерий МИШАРИН рассказывает, что из себя сейчас представляет предприятие «Русский Лён».

Исполнительный директор ООО «Русский лён» Валерий МИШАРИН: «»Мы вместе возрождаем российское льноводство, чтобы слова РУССКИЙ ЛЁН по-прежнему звучали значимо и весомо



– Основатель и владелец компании «Русский Лён», инициатор и –инвестор этого масштабного проекта – Константин Клюка – выбрал Смоленщину как регион с наилучшими условиями для выращивания льна-долгунца по своим почвенно-климатическим характеристикам и условиям транспортного сообщения с точки зрения логистики, потому что более половины всех объемов продукции экспортируется в Европу. Это определило выбор места для строительства завода и способствовало тому, что в настоящее время он является ведущим предприятием в России по объему переработки льна и его номенклатуре.

Цех котонизации сафоновского завода входит в пятерку крупнейших в Европе. Из короткого льноволокна, которое раньше было побочным продуктом, изготавливаем котонин – волокно, пригодное для прядения на машинах, ранее работавших на хлопке. До 50% хлопка в пряже мы можем сегодня заместить нашим котонином. Почему это так важно? Хлопок в России не растет, мы его приобретаем на мировом рынке за валюту. Зато у нас есть лён. Импортозамещение сырья в нынешних условиях очень актуально.

«Русский Лён» в паре с еще одним крупным и успешным предприятием на Алтае – лидеры по производству длинного льняного волокна. Мы немного отстаем от Алтая по объемам производства, но это связано с тем, что нами пока не освоены все посевные площади, необходимые для полной загрузки завода.

Поточная линия по переработке льна



Весь 2021 год ушел на отладку производства, чтобы продукция по качеству могла успешно конкурировать на мировом рынке. Это была первая задача, которую выполнили. В настоящий момент мы не можем удовлетворить все имеющиеся на льнопродукцию заявки.

80-90% продукции сафоновского завода «Русский Лён» идет на экспорт. Экономические санкции не коснулись, к счастью, льноводства.

Длинное волокно от «Русского льна» отвечает самым высоким требованиям



Вторая задача: в оптимальные сроки провести посевную и уборочную кампании. 2021 год стал для предприятия самым успешным в растениеводстве. Экономика предприятия основывается на выходе именно длинного волокна, который дороже короткого более чем в пять раз. Его выход составил 40% из всего объема полученной продукции. Чем эффективнее сработали в поле – тем лучше финансовый результат. Поэтому мы все усилия направляем на то, чтобы увеличить выход длинного волокна, а из короткого изготавливаем котонин.

Цех № 1 (производство длинного волокна) работает в четыре смены, круглосуточно. Цех № 2 (котонизации) из-за нехватки сырья – в три смены



«Русский Лён» поставляет длинное волокно и котонин для производства пряжи в Бельгию, Литву, Китай, Турцию, Узбекистан. Потенциальные и перспективные партнеры – Пакистан и Индия

В России провели эксперимент: два предприятия начали производить пряжу из отечественного котонина. Компания «Русский Лён» поставляет им котонин, покупает изготовленную из него пряжу и продает ее нашим клиентам. Кроме того, предприятия, деловые партнеры, изготовили из нее пробные образцы ткани, сшили белье для нашей армии. Теперь рассчитываем на получение госзаказа по обеспечению армии нашей продукцией.

Начальник производства Александр Пушкарев: цех котонизации полностью автоматизирован

Из отходов производства котонина производятся топливные брикеты



По штатному расписанию на предприятии числится 224 работника, задействованных в растениеводстве и на производстве. Такую рабочую специальность, как, например, оператор поточной линии по выработке льноволокна, можно получить только у нас. Но нуждаемся мы в механизаторах: энергоемкое оборудование, увеличение посевных площадей требует дополнительных кадров.

В прошлом году мы получили 37 центнеров льнотресты с гектара. Средний показатель по России – менее 30.

Посевной клин на полях Сафоновского, Дорогобужского и Ярцевского районов в этом году составит 2200 га, что на 500 га больше, чем в прошлом.

Лён – одна из самых сложных и требовательных культур в растениеводстве: для получения хорошего урожая требуется учитывать множество факторов. Знают ли сафоновцы, что земля, на которой они живут, уникальна для произрастания льна? Именно здесь, в окрестностях и пойме Днепра, оптимально сочетаются влага и мягкое солнце – то, что нужно, чтобы получить отличный лён. Главное, чтобы были и люди, которые любят и умеют его выращивать.

Мы вместе возрождаем российское льноводство, чтобы слова РУССКИЙ ЛЁН звучали по-прежнему значимо и весомо.

Подготовила Татьяна Приходько Фото автора