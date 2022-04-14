Поздравили с вековым юбилеем

Незадолго до своего столетнего юбилея Наталья Семеновна делилась своими переживаниями с сыном и дочерью:

– Вдруг я не могу встать с постели, когда меня приедут поздравлять?

К счастью, всё обошлось: сын Вячеслав первым поздравил маму, вручил ей букет хризантем. Дочь Надежда приготовила угощение.

Юбилярша была растрогана, получив поздравительную открытку от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Цветы и подарки ветерану педагогического труда, отличнику народного просвещения вручили Глава Администрации муниципального образования «Сафоновский район» Александр Лапиков и Глава Вышегорского сельского поселения Лариса Николаева.

В свои 100 лет бабушка интересуется происходящими событиями, читает газеты. По четвергам сын привозит ей свежие номера еженедельников «Аргументы и факты», «Никольское кольцо», которые она изучает от первой страницы до последней. Так как в последние годы слух Натальи Семеновны Ивановой резко ухудшился, познакомиться с новостями по телевизору ей помогает бегущая строка.

К нашему приезду рядом с именинницей на журнальный столик были выложены награды, статья о ней в районной газете «Сафоновская правда» за 1971 год. Тогда Иванова еще работала учителем в Заворовской начальной школы. На заслуженный отдых ушла в 1984 году. Несколько созывов подряд Наталью Семеновну избирали депутатом Вышегорского сельского поселения. Она была известным в районе человеком.

Ее муж умер около двух десятков лет назад после тяжелой болезни. А жене посчастливилось дожить до ста лет! В прошлом году она перенесла ковид, но и его сумела победить! Ей, человеку военного поколения, и это испытание оказалось по силам.

Юбилярша с мужем

Ее старшая дочь Надежда лишь на минуту задумалась о главном, чему ее научила мать. Потом произнесла:

–Трудолюбию и доброму отношению к людям. У меня и брат такой: хозяйственный, умелый. Он бросает все дела, когда кто-то просит его о помощи. К маме Вячеслав относится нежно и бережно, называет ее не иначе, как «рыбка моя».

Согласитесь, что ради этого стоило дожить до векового юбилея!

Татьяна Гляшова