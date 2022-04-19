Кто с мечом к нам придет…

Попытки западных стран переписать историю, исказить участие нашей страны в эпохальных событиях не имеют успеха в первую очередь потому, что наш народ хорошо знает, когда, за что и почему Россия участвовала в войнах. Для того, чтобы эти знания были и обширными и прочными, Смоленское региональное отделение партии «Единая Россия» рекомендовало провести в общеобразовательных учреждениях области интеллектуальную тематическую игру «Кто с мечом к нам придет». Посвящена она многовековой борьбе России с иноземными захватчиками, побуждает старшеклассников не просто проверить свои знания, но и понять, как Россия испокон веков защищала свои рубежи.

Сафоновские школы активно включились в интеллектуальные состязания на историческую тематику. За каждый правильный ответ начисляются баллы, которые и определяют победителей игры.

Данила Басов, Дуровская школа: выступление посвящено Александру Невскому

В Дуровской школе, например, творчески подошли к формату проведения игры: ученик 11-го класса Данила Басов подготовил рассказ об Александре Невском с использованием иллюстраций на интерактивной доске.

Прошла она и в гимназии, где за право стать самой интеллектуальной командой соревновались «Историки», «Кривичи» и «Восток» и их капитаны Анастасия Паневина, Антон Перцев, Александра Филинская.

Команды интеллектуалов готовы к состязаниям



Учитель истории Ольга Сергеевна Петрова оценила результаты старшеклассников:

– Вопросы были достаточно сложными, потому что требовали умения анализировать и сопоставлять даты, полководцев, карты военных действий с историческими событиями. Ребята выбирали правильный ответ обоснованно, прислушиваясь к мнению друг друга. Считаю, что они справились с заданиями успешно. Трое из них уже выбрали историю для сдачи ЕГЭ и основательно к нему готовятся.

Александра Филинская: каждый человек должен знать историю своей страны



Капитан команды «историки» Александра Филинская поделилась своими впечатлениями: «Я убеждена в том, что историю своей страны должен знать каждый человек, потому что это его гражданский долг. За более чем тысячелетнюю историю Россия постоянно противостояла внешней угрозе с иноземными захватчиками, выстояла и стала самым большим государством в мире, – мы в этом убедились, выполняя предложенные задания. Кроме того, игра выявила темы, которые нам всем нужно еще раз изучить. Я буду сдавать ЕГЭ по истории, потому что планирую поступать в вуз на факультет международных отношений».



Директор гимназии Ольга Анатольевна Майорова не сомневается в патриотизме своих учеников: среди них есть молодогвардейцы и волонтеры; нынешние выпускники разрабатывают проекты, успешно их защищают на различных уровнях.

Исполняющая полномочия секретаря Сафоновского местного отделения партии «Единая Россия» Анна Николаевна Захарова отметила: «Сегодня наша страна вновь столкнулась с внешней угрозой: агрессивный блок НАТО вплотную приблизился к нашим границам. Но мы знаем из истории: наши славные предки побеждали тогда, победим мы и сейчас. Само название интеллектуальной игры «Кто с мечом к нам придет», предложенной школьникам на пороге большой жизни во всех учебных заведениях общего образования в Сафоновском районе, говорит об этом».

Татьяна Приходько Фото автора