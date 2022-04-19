Прием заявок на грант «Агростартап»

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию сообщает о начале приема заявок в целях проведения конкурсного отбора на предоставление в 2022 году грантов «Агростартап», проводимого в соответствии с Положением о порядке проведения конкурсного отбора на предоставление грантов «Агростартап», утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 23.05.2019 № 313 (в ред. от 11.04.2022). Организатором конкурсного отбора является Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию. Подать заявку на участие в конкурсе можно по адресу: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, сектор малых форм хозяйствования и кооперации отдела животноводства и племенной работы Департамента, кабинет № 264 (2 этаж), контактный телефон (4812) 29-10-69, 29-18-93.

АНО «ЦСК» осуществляет формирование пакета документов для участия в конкурсном отборе в рамках гранта «Агростартап».

официальный сайт: https://csk-smolensk.ru;

телефон: +7 (4812) 22-98-10, 8(910)785-04-67;

адрес: ул. Тенишевой, д. 15, этаж 5;

e-mail: cksh-sml@mail.ru.

Начало приема документов – 15 апреля 2022 года.

Дата окончания приема документов – 29 апреля 2022 года (включительно).

Дата проведения конкурса – не позднее 17 июня 2022 года.

С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте АНО «ЦСК»: https://csk-smolensk.ru/ и на сайте Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию: http://selhoz.admin-smolensk.ru.