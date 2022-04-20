Бесплатный ВЕБИНАР!

27 минут назад

Бесплатный ВЕБИНАР!

21 апреля

с 14:00 до 15:00

Командировки: интересные споры 2020-2021 гг. Изучаем КонсультантПлюс

Всякий ли класс обслуживания можно оплатить при поездке на поезде? Может ли работник воспользоваться улучшенным номером в гостинице? Возмещать ли расходы на проживание по распечатке электронного кассового чека?

Рассмотрим, как отвечали суды на эти и другие вопросы.

Эти вопросы рассмотрим на конкретных примерах. Примеры будем разбирать на эксклюзивных консультационных материалах КонсультантПлюс для того, чтобы знать, как быстро и грамотно можно решать свои профессиональные вопросы.

По окончании вебинара вы получите специальный электронный сертификат, подтверждающий уровень владения справочно-правовыми системами КонсультантПлюс и сможете повысить свой профессиональный уровень.

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