Выходные в мае

21 апр 2022 в 10:30Первые 2 рабочие недели мая короткие — по 3 дня. По 4 дня подряд отдыхаем в периоды с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Перед длинными выходными отпускать сотрудников раньше не нужно, поскольку эти дни не предпраздничные.

Уточнить рабочие, выходные и сокращенные дни в мае и другие месяцы 2022 года всегда можно в Производственном календаре в системе КонсультантПлюс https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LA.. и на сайте https://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodst..

Перейти к Производственному календарю в системе КонсультантПлюс можно сразу со стартовой страницы или по запросу: производственный календарь. Из календаря вы узнаете не только о количестве рабочих, выходных и праздничных дней в 2022 году, но и о нормах рабочего времени для пятидневной и шестидневной рабочих недель.

Если вам необходимо привлечь сотрудников к работе в праздничные дни, рекомендуем посмотреть Готовое решение «Как привлечь работников к работе в праздничные дни» https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PB..

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