И никак иначе

Галина ИСАКОВА, Глава Николо-Погореловского сельского поселения:

— События, предшествовавшие специальной военной операции на Донбассе показывали, что другой альтернативы у России не оставалось. Откровенный геноцид русскоязычного населения Новороссии продолжается на протяжении долгих восьми лет, их физически и морально уничтожают при полном равнодушии «цивилизованного мира». Людям просто не на кого больше надеяться. Президент Владимир Путин принял историческое решение — взять сложившуюся ситуацию под контроль. Другого выхода действительно не было. Уверена в победе над нацизмом, в возобновлении мирной жизни. Поддерживаю Президента и наших воинов. Дай Бог, чтобы все они поскорее вернулись домой живыми и невредимыми!

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