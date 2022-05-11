Жильё и городская среда: вместе мы сделаем жизнь комфортнее!

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В 2019 году он стал частью национального проекта «Жилье и городская среда». Основная задача – преобразить вид российских городов, сделать их комфортнее для жителей. Общественные пространства меняются в лучшую сторону. Этот проект мне очень нравится прежде всего тем, что он построен на взаимосвязи с общественностью, непосредственно с жителями. Именно от их мнения и участия, от активной гражданской позиции самих людей зависит кардинальное изменение общественного пространства. Благодаря проекту горожане могут не только увидеть происходящие перемены, но и выбрать наиболее приемлемый проект благоустройства. Дорогие сафоновцы, искренне хочу поблагодарить всех вас за неравнодушие, активное участие в благоустройстве и преобразованиях, происходящих в последние годы.

Безусловно, формирование комфортной городской среды напрямую влияет на самочувствие и работоспособность горожан. За это время Сафоново преобразилось, стало уютнее, безопаснее и комфортнее. Появились спортивные и детские игровые площадки, интересные арт-объекты.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» создана единая федеральная платформа для онлайн-голосования граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, а также разработанных на местах дизайн- проектов.

В этом году до 30 мая предстоит выбрать дизайн-проект второго этапа благоустройства. В начале прошлого года в результате рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования Сафоновского городского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022–2024 годах, сафоновцы определили для реконструкции территорию набережной парковой зоны по ул. Мира, которую мы привычно называем парк на Южном.

Принять участие в голосовании можно на платформе za.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал Госуслуги или 67.gorodsreda.ru. Кроме того, для поддержки всероссийского онлайн-голосования вы можете присоединиться к волонтерскому штабу нашего региона, зарегистрировавшись на портале dobro.ru.

Дорогие сафоновцы! Примите, пожалуйста, участие в преобразовании родного города! Давайте все вместе сделаеи наш город уютным, добрым и комфортным!

Светлана ШАПОВАЛОВА, Глава МО Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области