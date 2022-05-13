Утверждены новые коды назначения платежа

Банк России своим указанием установил новые коды для поля «Назначение платежа», которые нужно использовать в платежных документах с 1 мая.

Обратите внимание:

вместо трех кодов, которые были предусмотрены ранее, введено пять;

характер выплат определяет тот, кто выплачивает физлицу доход.

Основной документ: Указание Банка России от 25.03.2022 N 6104-У

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