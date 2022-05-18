От единороссов в Новороссию





«Единая Россия» в Смоленске передала генераторы, лопаты, сварочные аппараты для бойцов, освобождающих территории Донбасса. Ранее партийцы и неравнодушные смоляне собрали порядка 10 тонн гумпомощи для мирных жителей освобожденных территорий. Это уже вторая партия.

«Люди находятся в полевых условиях. Им также необходимо благоустраивать свой быт, зачастую и от этого тоже зависит жизнь», — прокомментировал руководитель регионального исполкома «Единой России» Артем Малащенков.

Единороссы также оказывают гуманитарную помощь мирному населению. Отправлено уже свыше 10 тонн продуктов, вещей, средств первой необходимости. Кроме того, доставлены продукты и средства личной гигиены вынужденным переселенцам из Украины, которые временно размещены в оздоровительном центре Голоевка.

По словам секретаря реготделения «Единой России», председателя областной Думы Игоря Ляхова, единороссы продолжат оказывать необходимую помощь.