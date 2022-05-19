И призыв боевой: «Будь готов!»

19 мая 1922 года была создана Всесоюзная пионерскfz организациz имени В.И. Ленина

Сафоновская пионерия на первомайской демонстрации



«Близится эра светлых годов, клич пионера «Всегда будь готов!»; «Как повяжешь галстук – береги его, он ведь с нашим знаменем цвета одного»; «Пионер – всем ребятам пример!»; «Вступая в ряды… Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь…»; «Спой песню, как бывало, отрядный запевала… И к подвигу готовы, и нам любое дело по плечу!» ….

Алый галстук на груди, взметнувшаяся вверх рука в приветственном салюте в патриотическом порыве, обостренное чувство справедливости.

Первый пионерский отряд деревни Ларино.

Пионерское детство – всего четыре года – дистанция огромного размера для формирования личности. Что было посеяно в детские души – то и взошло через годы. Что бы ни произошло – заложенный тогда нравственный стержень часто становился главным мерилом в поступках и делах.

Можно по-разному относиться к красногалстучной пионерии, но несколько десятилетий организация, объединявшая детей пятнадцати республик СССР, организовывала и воспитывала подрастающее поколение. Как говорится, из истории, как из песни, слов не выбросишь…

Центром общения детей с красным галстуком на груди в Сафонове был Дом пионеров. Творческие, спортивные кружки, научно-технические объединения, фестивали и конкурсы открывали таланты и развивали способности мальчиков и девочек. Эти же традиции сейчас продолжает коллектив Центра детского творчества.

Первый директор Дома пионеров – отличник народного просвещения Ольга Филипповна Швыдкова – никогда не снимала пионерский галстук, а своим оптимизмом и энергией щедро делилась со всеми. Себя в шутку называла вечной пионерской вожатой, а всерьез утверждала: без ощущения детства в сердце здесь работать невозможно. Этому правилу не изменила ни разу за более чем 40 лет руководства. Точно также горел на работе весь коллектив Дома пионеров – и это не просто красивые слова.

В то время заместитель директора Лидия Васильевна Бородулина, в прошлом школьная пионерская вожатая, считает незабываемыми слеты пионерских дружин, конкурсы «Вперед, мальчиши!», победы в научно-техническом творчестве. В 70-е годы драматическим кружком руководила актриса Ленинградского драматического театра В. А. Виноградова. Ее воспитанница Надежда Журова стала актрисой.

В 80-90-е годы украшением концертов и праздничных мероприятий были выступления воспитанников Надежды Сергеевны Козыревой, которая отдала любимому делу более 30 лет. Около 60 человек занимались в ее акробатическом кружке, а танцевально-акробатический коллектив с песней про утят прославился далеко за пределами Сафоновского района.

Пять лет назад на торжестве, посвященном юбилею Центра детского творчества, многие из гостей делились воспоминаниями. В то время председатель Сафоновского районного Совета депутатов Татьяна Алексеевна Белоусова, например, рассказала о кружке машинной вышивки: работы его воспитанников в 60-е годы заняли призовое место на международном конкурсе в Америке.

Заместитель председателя комитета по образованию Ольга Витальевна Щербакова в школьном возрасте посещала кружок юных горнистов и барабанщиков под руководством Олега Николаевича Николаева и считает это незабываемым периодом своей жизни.

Кипела жизнь и в школьных пионерских организациях, которые носили имена пионеров-героев.

Вчера ты был октябренком – сегодня стал пионером!

Девиз «Пионер – всем ребятам пример» был не голословным, он подтверждался делами. День пионерии всегда был событием общесоюзного масштаба, большим праздником на главной площади города.

Подготовила Татьяна Бабанина