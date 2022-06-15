Благодаря Сергею Леонову новое Всероссийское молодежное движение «Большая перемена» может получить имя Юрия Алексеевича Гагарина

В Государственной Думе был принят законопроект об учреждении всероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена». По словам авторов инициативы, эта организация объединит молодое поколение в единое Всероссийское движение. Ее участниками могут стать ученики в возрасте от шести лет, учащиеся колледжей и техникумов. «Большая перемена» должна профессионально ориентировать детей и молодежь , организовывать досуг, создавать возможности для всестороннего развития и самореализации, готовить к полноценной жизни в обществе.

Депутат Государственной Думы фракции ЛДПР Сергей Леонов выступил с инициативой по внесению поправки в этот нашумевший законопроект. Парламентарий предложил изменить название новой молодежной организации «Большая перемена» на «Российское движение детей и молодежи имени Ю.А Гагарина «Большая перемена».

Стоит отметить, что для Смолян данная поправка имеет особое значение, ведь Юрий Гагарин — наш земляк. Поэтому инициатива Сергея Леонова должна получить поддержку у представителей детских и молодёжных организаций на Смоленщине. Более того в нашем регионе уже 25 лет существует детское общественно-патриотическое движение «Гагаринцы». Участники данной организации с гордостью носят имя первого космонавта планеты и могут стать достойным примером для будущих членов нового движения «Большая перемена».

«К сожалению, то название, которое сейчас предлагается инициаторами данного законопроекта, лишает детей возможности ассоциировать себя с чем-то великим. А если будущие члены организации «Большая перемена» назовут себя Гагаринцами – это будет звучать гордо! Никто не будет оспаривать тот факт, что Юрия Гагарина все знают, любят и уважают. Первый космонавт планеты может стать настоящим примером для любого ребенка. В противном случае, если оставить название в первоначальном варианте, то участники нового молодежного движения будут называть себя «БолПеры» – от словосочетания Большая Перемена. Звучит это смешно! А должно звучать гордо, например, Гагаринцы !» — отметил Сергей Леонов.