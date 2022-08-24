В Смоленской области будет создан образовательно-производственный центр строительной отрасли

На базе ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» в 2023 году будет создан образовательно-производственный центр (кластер) строительной отрасли Смоленской области

Смоленская область стала победителем конкурса Министерства просвещения Российской Федерации и получит грант в форме субсидии из федерального бюджета для создания в регионе образовательно-производственного центра на базе Смоленского строительного колледжа. Центр будет создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а финансирование составит 100 млн рублей. Средства направят на приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение капитального ремонта для создания современных кабинетов и лабораторий.

Формат работы Центра предполагает интеграцию образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и компаний, действующих в реальном секторе экономики. А его цель – развитие кадрового потенциала и формирование эффективной системы подготовки кадров для строительной отрасли Смоленской области.

Сегодня, 23 августа, в рамках проекта было подписано Соглашение между Администрацией Смоленской области, Департаментом Смоленской области по образованию и науке, Смоленским областным институтом развития образования, профессиональными образовательными организациями и предприятиями реального сектора экономики. В документе закреплен порядок взаимодействия с коммерческими компаниями, разработки и реализации образовательных программ, модернизации материально-технической базы и пр.