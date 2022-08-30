Не избежали ответственности

За 25 дней августа 2022 года 19 водителей привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и за отказ от медицинского освидетельствования

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), и невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ), влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В период с января по август 2022 года мировыми судьями Сафоновского судебного района за совершение вышеуказанных административных правонарушений 95 лиц привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

При этом, за 25 дней августа количество водителей, привлеченных за «вождение в состоянии опьянения» и за «отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения», составило 19 лиц.

Следует отметить, что, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ, не могут быть отнесены к малозначительным, а виновные в их совершении лица освобождены от административной ответственности. Дело в том, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, являющимся источником повышенной опасности, существенно нарушает охраняемые общественные правоотношения независимо от поведения правонарушителя (например, наличия раскаяния, признания вины), размера вреда, наступления последствий и их тяжести.

Кроме того, повторное совершение указанных административных правонарушений является уголовно наказуемым деянием.

В связи с изложенным, водителям Сафоновского и Холм-Жирковского районов Смоленской области настоятельно рекомендуется соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации: водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Анна Новичкова, ответственный за взаимодействие со СМИ

Фото: яндекс