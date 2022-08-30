РЭО начал прием заявок на «Зеленую премию»

Российский экологический оператор объявил прием заявок на «Зеленую премию 2022». На конкурсе отберут лучшие проекты в области популяризации осознанного потребления и правильного обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В этом году на премии будет представлена новая номинация, участники также смогут побороться за грант в рамках своих номинаций во время очного этапа отбора. Церемония награждения победителей состоится в конце года в Москве.

«В прошлом году «Зеленая премия» показала свою востребованность и помогла нам выявить лучшие проекты в области обращения с ТКО. Конкурс, который будет проходить ежегодно, позволяет отбирать интересные кейсы и дает возможность неравнодушным к теме экологии активистам заявить о себе. Мы открываем прием заявок на «Зеленую премию» в шести номинациях. В этом году добавилась номинация «Технологические и цифровые проекты». В наше время почти все сферы жизни так или иначе соприкасаются с цифрой, в том числе и экология. Мы хотим выявить технологические и цифровые решения, направленные на цифровизацию и развитие экологической отрасли. С нетерпением ждем на конкурсе новые имена и будем рады тем, кто уже успел поучаствовать в прошлогоднем отборе», — отметил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Кроме того, планируется, что в этом году для участников организуют очный этап отбора, до которого дойдет по три лучших проекта в рамках каждой номинации. Участники получат экспертизу своих проектов и возможность представить их в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года, а также смогут рассчитывать на гранты на развитие проектов.

Всего «Зеленая премия» будет представлена в шести номинациях «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». Принять участие в конкурсе могут как юридические, так и физические лица. Заявки принимаются до конца лета. Подробности премии и форма отправки заявки — по ссылке на сайте проекта. https: //award .reo.ru