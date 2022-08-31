Госпошлина со скидкой

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Регистрация транспортных средств с выдачей номеров и свидетельства о регистрации 2850 1995

Регистрация транспортных средств с электронным паспортом транспортного средства с выдачей номеров и свидетельства о регистрации 2500 1750

Регистрация транспортных средств и прицепов с выдачей свидетельства о регистрации 850 595

Регистрация транспортных средств и прицепов с электронным паспортом транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации 500 350

Регистрация мотоциклов и прицепов с выдачей номеров и свидетельства о регистрации 2350 1645