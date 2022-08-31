 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Госпошлина со скидкой

08.09.2022

Отделение №6 МОРЭР ГИБДД по Смоленской области информирует, как получить скидку в размере 30% при оплате госпошлины за совершения регистрационных действий с транспортными средствами и получении водительских удостоверений.

Для получения скидки Вам необходимо:

  1. Подать заявление в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
  2. Оплатить государственную пошлину с использованием возможностей специализированного сервиса Единого портала государственных и муниципальных услуг.

РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН

Государственная пошлина Без скидки Со скидкой 30%
Регистрация транспортных средств с выдачей номеров и свидетельства о регистрации 2850 1995
Регистрация транспортных средств с электронным паспортом транспортного средства с выдачей номеров и свидетельства о регистрации 2500 1750
Регистрация транспортных средств и прицепов с выдачей свидетельства о регистрации 850 595
Регистрация транспортных средств и прицепов с электронным паспортом транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации 500 350
Регистрация мотоциклов и прицепов с выдачей номеров и свидетельства о регистрации 2350 1645
Регистрация мотоциклов и прицепов с выдачей номеров и свидетельства о регистрации с электронным паспортом транспортного средства 2000 1400

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Получатель платежа: УФК по Смоленской области (МО МВД России «Сафоновский», л/с 04631436070)
ИНН: 6726003683
КПП: 672601001
Расчетный счет: 03100643000000016300
Банк получателя платежа: ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
БИК: 016614901
ОКТMО: 66641101
КБК: 18810807141011000110

Адреса местонахождения, номера справочных телефонов ближайших кредитных организаций, в которых можно произвести уплату государственной пошлины:

Сбербанк 8609/091– г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, (48142) 2-19-44

Опубликовано в категории Приоритеты

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика