Госпошлина со скидкой

Отделение №6 МОРЭР ГИБДД по Смоленской области информирует, как получить скидку в размере 30% при оплате госпошлины за совершения регистрационных действий с транспортными средствами и получении водительских удостоверений.
Для получения скидки Вам необходимо:
- Подать заявление в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
- Оплатить государственную пошлину с использованием возможностей специализированного сервиса Единого портала государственных и муниципальных услуг.
РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОШЛИН
|Государственная пошлина
|Без скидки
|Со скидкой 30%
|Регистрация транспортных средств с выдачей номеров и свидетельства о регистрации
|2850
|1995
|Регистрация транспортных средств с электронным паспортом транспортного средства с выдачей номеров и свидетельства о регистрации
|2500
|1750
|Регистрация транспортных средств и прицепов с выдачей свидетельства о регистрации
|850
|595
|Регистрация транспортных средств и прицепов с электронным паспортом транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации
|500
|350
|Регистрация мотоциклов и прицепов с выдачей номеров и свидетельства о регистрации
|2350
|1645
|Регистрация мотоциклов и прицепов с выдачей номеров и свидетельства о регистрации с электронным паспортом транспортного средства
|2000
|1400
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
|Получатель платежа:
|УФК по Смоленской области (МО МВД России «Сафоновский», л/с 04631436070)
|ИНН:
|6726003683
|КПП:
|672601001
|Расчетный счет:
|03100643000000016300
|Банк получателя платежа:
|ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
|БИК:
|016614901
|ОКТMО:
|66641101
|КБК:
|18810807141011000110
Адреса местонахождения, номера справочных телефонов ближайших кредитных организаций, в которых можно произвести уплату государственной пошлины:
Сбербанк 8609/091– г. Сафоново, ул. Красногвардейская, д. 19, (48142) 2-19-44
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